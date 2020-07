Žalobce žádá podmínku kvůli komentářům k teplickým prvňáčkům

ONI JE DO PLYNU. MY JE DO ŠKOL! Tisková konference a beseda k výsledkům kampaně v Teplicích (FOTO: Zdeněk Ryšavý)

Státní zástupce žádá podmíněný trest pro Vítězslava Kroupu, který je obžalovaný kvůli nenávistným komentářům umístěným na facebook pod fotkou teplických prvňáků. Obhájce žádá zproštění viny, podle něj není skutek trestným činem a není prokázáno, že majitelem profilu, na kterém se komentáře objevily, je Kroupa. Soud vynese rozsudek ve čtvrtek.

Do třídy v ZŠ Plynárenská chodily převážně romské, vietnamské a arabské děti. Fotografii zveřejnil regionální Deník. Pod fotografií na facebooku se rozvinula diskuse, kterou obžalovaný muž okomentoval větami, v nichž podle obžaloby narážel na vyvražďování Židů za druhé světové války v plynových komorách. Na facebooku bylo uvedeno: "Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Neříkej že Tě to nenapadlo!!!" Tento komentář podle obžaloby psal kvůli etnickým skupinám některých ze zobrazených dětí.

Soudkyně Lucie Yakut v původním zprošťujícím verdiktu loni v dubnu uvedla, že se neprokázalo, že skutek spáchal obžalovaný. Podle ní nebylo prokázáno, že facebookový profil označený "vita kroupa", z něhož byl publikován komentář i fotografie Adolfa Hitlera či říšské orlice držící ve spárech hákový kříž, patří obžalovanému.

Odvolací krajský soud případ vrátil a nařídil doplnit dokazování. Teplický soud vyslechl několik svědků, dnes prostřednictvím videokonference dvě ženy. Podle státního zástupce Ondřeje Langra je prokázáno, že skutky spáchal obžalovaný, profilové jméno je podobné jménu obžalovaného, komentář byl psán z Dánska v době, kdy byl Kroupa v Dánsku.

Státní zástupce navrhl podmíněně odložený trest ve výměře dvou let s odkladem na tři až čtyři roky. Uvedený komentář je podle něj trestným činem. "Toto už je za hranou. Jednoznačně tam lze dovodit nějakou výzvu k likvidaci, to už není v pořádku a takové jednání je zapotřebí stíhat," uvedl. "Je potřeba si uvědomit, že to jednání má nějaký kontext. První skutek bylo zveřejňování závadových fotografií Adolfa Hitlera a podobně, i tam byly komentáře," uvedl Langr. Podle Langra svoboda slova na své hranice naráží, pokud jsou potlačována práva jiných. Útok navíc podle něj směřoval k malým dětem.

Obhájce Michael Mann hájil v závěrečné řeči svobodu slova. Trvá na tom, že popsaný skutek není trestným činem. "Bez ohledu na to, kdo ho psal, psal ho jako slovní hříčku, bez úmyslu někoho podněcovat. Trestat humor je znak všech totalit," řekl obhájce, podle něhož ani opakované líčení nerozptýlilo pochybnosti o tom, že uvedený profil patří obžalovanému. Navrhl proto zproštění klienta.

Základní škola v teplických Proseticích převzala 7. února 2018 výtěžek sbírky s názvem Oni je do plynu, my je do škol!, kterou v její prospěch vypsala organizace Romea.