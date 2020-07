Zasedne do Senátu soukromník nebo úředník? Kandidát ODS zaútočil na Cyrila Kokyho. Ten jako reakci natočil video!

Cyril Koky (Pirátská strana) před billboardem Michala Zapletala (ODS) v Poděbradech. (FOTO: repro video Cyrila Kokyho)

Předvolební kampaň před říjnovými volbami do Senátu se začíná pomalu rozjíždět. Kandidát ODS v obvodě Kolín Michal Zapletal zaútočil billboardy na Cyrila Kokyho, který kandiduje za Pirátskou stranu. Zapletal si na svůj billboard dal heslo "Do senátu soukromníka místo úředníka." Narážel na to, že právě Koky se identifikuje jako zkušený úředník na Středočeském krajském úřadě.

VIDEO

"Veřejnost i podnikatelé by měli vědět, že nemálo státních institucí a úřadů stojí na odbornosti a profesionalitě úředníků. Každý starosta vám potvrdí, že čím schopnější úředníky k dispozici na obci má, tím lépe funguje úřad," zareagoval na billboard ODS Cyril Koky.

"Mnoho úředníků je lépe odborně připravených než samotní politici. Nepodceňujte úředníky, není to správné," dodal ve videu zveřejněném na sociální síti Koky.

"Radši zkušeného úředníka, který se vyzná v procesních záležitostech, než podnikatele, jehož jedinou kompetencí je, že je podnikatel a vede léta boj s místní kolínskou neziskovkou," reagoval Cyril Koky na útoky kandidáta ODS.

"Ano, pane Koky, platíme daně a z nich se platí i váš úřednický plat," pokračoval v útocích na úředníky a státní zaměstnance v reakci na Kokyho video Michal Zapletal.

Ve stejném volebním obvodě se o zájem voličů utká také Martin Škorpík (KSČM), Tomáš Klinecký (TOP 09), Pavel Kárník (STAN), Ivanka Kohoutová (Trikolóra) nebo Petr Žantovský (SPD).

Koky působí od roku 2003 jako odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jeho pracovní náplní je především problematika integrace romské menšiny. Byl také členem poradních orgánů na krajské i vládní úrovni.

Piráti představili své lídry kandidátek do krajských i senátních voleb na konci června. Mezi ně patří také dva romští kandidáti. Kromě Kokyho v pirátských primárkách uspěl i bývalý ústecký místostarosta Karel Karika, který je lídrem v krajských volbách za ústecký kraj.

Funkční období senátora je 6 let, každé dva roky se obměňuje třetina křesel – 27 z 81. První kolo senátních voleb bude 2. října a 3. října. Ve stejnou dobu proběhnou i volby do krajských zastupitelstev. Případné druhé kolo senátních voleb se odehraje 9. října a 10. října.