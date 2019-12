Zástupci některých spolků pokládají navržení Heleny Válkové na ombudsmanku za dobrou volbu

Kancelář veřejného ochránce práv v Brně. (FOTO: repro Česká televize)

Zástupci některých nevládních organizací a menšin považují navržení vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové (ANO) na ombudsmanku za dobrou volbu. Většinou je nepřekvapilo. Za její působení v roli zmocněnkyně pro lidská práva ji převážně chválí. Řekli to oslovení zástupci několika organizací.

Návrh uvítala Edita Stejskalová z rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tato nominace ji nepřekvapila. "Paní Válková by byla skvělá. Je to nesmírně pracovitý a fundovaný člověk. Jako zmocněnkyně ve srovnání s jejími předchůdci agendu výrazně posunula. Měla i řadu doporučení pro občanskou část rady (zástupce romských organizací)," řekla Stejskalová. Zmínila nedávný návrh Válkové na odškodnění za protiprávní sterilizace.

Válkovou vítá i stínový ministr sociálních věcí Klausovy Trikolory a předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása: "Paní profesorka Válková je člověk, který může funkci vykonávat. Ombudsman by neměl být aktivistický a sám se vlamovat do určitých záležitostí. Nemá nic explicitně řešit. Jeho hlavním úkolem je chránit lidi před úředníky, ne vstupovat do politiky. Dostává se pak zbytečně do sporů." Věří, že Válková by jako aktivistka nepůsobila. Veřejný ochránce má na starosti dohled nad dodržováním práv zdravotně postižených.

Návrh Válkové na kandidátku na ombudsmanku nepřekvapil Czeslawa Walka ze spolku Prague Pride a z Koalice za manželství. "Tato volba se dala očekávat. Je to zkušená politička, což může pomoci. Anna Šabatová byla často blokována, což u paní Válkové být nemusí," uvedl Walek. Podle něj se dá nejspíš předpokládat, že by se Válková i jako ombudsmanka věnovala dál tématům, na která se zaměřila už jako zmocněnkyně. Díky působení v politice by mohla získat pro určité věci podporu a mohla by případných změn snadněji dosáhnout, míní Walek.

Koalice za manželství prosazuje možnost sňatků i pro gaye a lesby. Válková po nástupu do funkce zmocněnkyně řekla, že prosazování manželství i pro homosexuály mezi její priority nepatří a soustředit se chce na seniory či děti. Před nedávnem oznámila, že navrhne zřízení postu dětského ombudsmana. Vláda by na její popud měla jmenovat také koordinátora, který by se zaměřil na sjednocení agendy péče o ohrožené děti. Zřízení postu dětského ochránce i sjednocení péče dlouhodobě doporučuje vládní výbor pro práva dítěte.

"S paní Válkovou spolupracujeme. Jako zmocněnkyně pro lidská práva agendu dětského ombudsmana i koordinaci péče o ohrožené děti posouvá výrazně kupředu," uvedla Klára Šimáčková Laurenčíková z výboru. Válkovou si na pozici ombudsmanky dokáže představit.

Jmenování Válkové zmocněnkyní pro lidská práva vyvolalo na jaře kritiku části expertů na sociální problematiku, některých romských zástupců či pravicové opozice. Kritici poukazovali mimo jiné na to, že se Válková lidskoprávní agendě předtím nikdy nevěnovala. Výhrady měli i k některým jejím vystoupením.