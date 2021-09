Zástupci neziskovek vítají zrušení bezdoplatkových zón. Podle nich situaci v lokalitách jen zhoršovaly

Jedna z ostravských ubytoven v Cihelní ulici. Foto: František Kostlán

Zástupci neziskových organizací vítají rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala zřizovat takzvané bezdoplatkové zóny. Podle nich se navíc prokázalo, že bezdoplatkové zóny nic neřešily a nezlepšovaly situaci v sociálně vyloučených lokalitách, naopak ji mohly i zhoršit. Verdikt soudu přivítal také ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

"Rozhodnutí ústavního soudu, i když přišlo později, než jsme čekali, velmi vítáme," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz ředitel Institutu pro sociální začleňování (IPSI) Martin Šimáček. Podle něj je rozhodnutí důležité také ve vztahu k dalším zásahům zákonodárců do ústavního práva na pomoc ve hmotné nouzi. "Podobně problematické jsou totiž exekuce dávek pomoci v hmotné nouzi těm členům domácnosti, zejména dětem, které žádný přestupek nespáchali a přesto je jim exekucí dávka odebrána," doplnil Šimáček.

"Rozhodnutí vítáme i proto, že ve více než stovkách měst se prokázalo, že bezdoplatkové zóny nic neřeší, situaci v vyloučených lokalitách a jejich okolí nezlepšuje, ale naopak vyhrocují, a navíc mají dramaticky nepříznivé dopady zejména na děti a jejich ekonomické zabezpečení a podmínky pro zdravý vývoj," dodal pro Romea.cz Martin Šimáček s tím, že se ukazuje, jak dramaticky chybí zákon o sociálním a dostupné bydlení, který tato vláda ve svém programové prohlášení slíbila, a úplně se na jeho přípravu vykašlala.

"Jako odbor sociálního začleňování jsme nikdy tento nástroj nepropagovali. Z tohoto nástroje se stal bič na konkrétní občany, kteří jsou označováni mnohými politiky za nepřizpůsobivé, ale vůbec nikam to nevedlo a nepomáhalo to řešit špatnou situaci," řekl v rozhovoru pro ROMEA TV ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

"Domníváme se, že to nebyla správná cesta a Ústavní soud jednoznačně řekl, že to je neoprávněný zásah do lidských práv a o tom jsme my byli přesvědčeni od počátku," dodal David Beňák.

Rozhodnutí Ústavního soudu přivítal i ředitel organizace Romodrom Nikola Taragoš, který upozornil, že bezdoplatkové zóny zasahovaly také do práva na svobodu pohybu, která byla podle něj omezena. "Bezdoplatkové zóny pouze zabraňovaly migraci, jinak to byl jen bič na chudé lidi, který ale vůbec nic neřešil," uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Nikola Taragoš.

"Tři roky tento nástroj existoval a neznáme žádná data, která by potvrzovala, že by měl nějaký pozitivní výsledek. Byla to jen potřeba trestat ty lidi, mimo právo, mimo ústavu a bylo to lidsky nepřijatelné," dodal Taragoš s tím, že tzv. bezdoplatkové zóny situaci v sociálně vyloučených lokalitách naopak zhoršovaly.

Podle ústavního soudce zpravodaje Jiřího Zemánka musí obce nyní opatření, jimiž zavedly bezdoplatkové zóny, zrušit, jinak se ocitnou v rozporu s nálezem ÚS. Zóny ztratily oporu v zákoně. Nárok na zpětné získání nepřiznaného doplatku na bydlení podle Zemánka nevzniká.