VIDEO: Zastupitel Litvínova se bude stěhovat do vyloučené lokality. V Janově spolu s místními obyvateli buduje komunitní centrum

Zastupitel a předseda spolku MY Litvínov Petr Globočník plní své předvolební sliby. Ve vyloučené lokalitě Janov na Mostecku vzniká sociálně komunitní centrum se sídlem ve vile Libuše.

Před volbami v roce 2018, coby lídr uskupení Litvínov do toho! (Zelení, Piráti a Nezávislí) slíbil, že pokud se subjekt dostane do zastupitelstva, přestěhuje se právě do Janova. Po volbách začal hledat bydlení, a kvůli vysokým nájmům a špatnému stavu bytů se rozhodl odkoupit zchátralou vilu Libuše v ulici Přátelství. V prvním patře si zařídí soukromý byt a v přízemí zřizuje společně se spolkem MY Litvínov sociálně komunitní centrum.

Na rekonstrukci pracují členové spolku a dobrovolníci. Cílem projektu je zapojit místní obyvatele nejen do aktivit komunitního centra, ale zaktivizování místních obyvatel směrem k dění celého města a zlepšení situace na sídlišti Janov.

„Naše inspirace pochází z Německa. Je to tak, že platí takové pravidlo, buď máte peníze, nebo volný čas. I ten nejchudší člověk má nějaký volný čas a může tady například zalít kytky, ale je to jen ta podpůrná věc. Důležité je, abychom našli tyto aktivní lidi, kteří chtějí něco dělat a obětovat svůj čas. Budou chtít přijít na zastupitelstvo, nebo na ten osadní výbor, kam dnes Romové vůbec nechodí,“ říká Petr Globočník.

Komunitní centrum bude fungovat jako tzv. sousedský dům, kde se boudou potkávat lidé všech věkových kategorií z různých společenských vrstev. Podle předsedy spolku by se měli přirozeným způsobem při kulturních, sportovních či zahradnických aktivitách místní obyvatelé seznamovat a aktivizovat. První aktivity, při kterých se začaly především uklízet venkovní prostory vily, má spolek MY Litvínov úspěšně za sebou.

„První akce, kterou jsme tu udělali, bylo to, že jsme vysekali s místními obyvateli cestu za domem a postavili si ohniště a posezení. To byly takové první akce, které se tu udály,“ řekl pro ROMEA TV Petr Globočník.