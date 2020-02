Zaučovat "cikánku" dělalo prodavačce problém, rasisticky jí urážela, knihkupectví jí vyhodilo. "Elity", které rasismus podněcují, trestány nejsou

Ilustrační foto

Knihkupectví Kanzelsberger se rozhodlo propustit prodavačku, která na sociální síti Twitter rasisticky urážela romskou kolegyni a zveřejnila i další rasistické poznámky. V neděli je na svém účtu pak sdílel Daniel Hůle z Člověka v tísni a ptal se vedení knihkupectví, zda takové chování bude tolerováno. "Pan Kanzelsberger považuje chování prodavačky za profesně odpudivé a prodavačka už u nás ode dneška nepracuje," reagovalo na Twitteru knihkupectví.

"I procházka po brněnském Cejlu mi byla příjemnější než zaučovat v práci cikánku," napsala žena, která vystupovala na Twitteru pod jménem Tereza Bart. S rasistickými urážkami pokračovala i v komentářích pod příspěvkem. "Každý přece ví, že normální barva je bílá," dodala.

Opravdu vám rasismus v @kanzelsberger přijde normální?

Tereza Bartůňková, prodejna Jablonec nad Nisou. pic.twitter.com/1m1AF1mi66 — daniel hule (@DanielHule) February 9, 2020

Firma se od názorů své bývalé prodavačky distancovala. "Zachovala se neslučitelně s lidským přístupem, nemůže urážet svoje kolegy," řekla pro iROZHLAS.cz vedoucí marketingového oddělení Jana Kmuníčková. "Nebylo to vyjádření firemního postoje k menšinám," řekla redakci Kmuníčková.

Čtenáři se okamžitě rozdělili na dva tábory. Někteří odsuzují jednání prodavačky, jiní označují Daniela Hůleho za udavače. Další se zamýšlí nad tím, zda vyhození z práce není příliš přísný trest.

"To, že firma prodavačku propustila je správné (mimochodem, jak to je s odstupným?). Ale zajímalo by mě, zdali u té propuštěné (Tereza) to nepovede k ještě větší nenávisti. Jak je dle Vás nejsprávnější postupovat, aby si Tereza uvědomila, že se nechovala správně a že urážela člověka?" ptá se například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek.

To, že firma prodavačku propustila je správné(mimochodem, jak to je s odstupným?). Ale zajímalo by mě, zdali u té propuštěné(Tereza)to nepovede k ještě větší nenávisti. Jak je dle Vás nejsprávnější postupovat, aby si Tereza uvědomila, že se nechovala správně a že urážela člověka? https://t.co/H9UJWGfWPB — Dominik Hasek (@hasek_dominik) February 10, 2020

Nad výší trestu se zamýšlí i novinářka Saša Uhlová v komentáři na webu A2larm.cz. "Rasistická zaměstnankyně knihkupectví byla vyhozena z práce. Její vyhazov v nejlepším možném případě pomůže pár jednotlivcům, diskriminaci Romů ale bohužel nijak nesníží," ůpíše Saša Uhlová, která si myslí, že prodavačka neměla být vyhozena, ale měla být pouze přeřazena na jiné místo, kde by nikoho nemohla diskriminovat.

Uhlová upozorňuje, že diskriminace je všudypřítomná a ničí životy většiny českých Romů. "Pocit, že lze veřejně rasisticky štvát a šikanovat romské zaměstnance a uchazeče o práci, vyvěrá i z toho, co všechno se ve veřejném prostoru může šířit. Rasistickými výroky nešetří mnozí politici ani další lidé, kteří ovlivňují veřejné mínění, píše Uhlová a dodává: "Svými projevy podporují to, co udělala personalistka z Jablonce, za své postoje jsou ale spíše odměňováni. Novináři si je zvou do televize a rozhlasu a ptají se jich na jejich názory, dělají s nimi rozhovory do novin. Čím dál tím častěji se přitom děje, že čím nehoráznější jsou, tím větší publicitu tito lidé mají a ještě se přitom nezřídkakdy sami staví do role utlačovaných, ačkoli jsou to třeba poslanci, senátoři nebo prezidenti. Když už někdy udeří kladivo spravedlnosti za každodenní rasismus, dopadne spolehlivě jen na obyčejné lidi, nikoli na propagátory rasismu z řad elit nebo politiků."