ZÁZNAM: Cenu Muzea romské kultury získala Emílie Rigová a in memoriam Bartoloměj Daniel

Cenu Muzea romské kultury za rok 2020 získala romská umělkyně Emília Rigová. (FOTO: Muzeum romské kultury)

Muzeum romské kultury uspořádalo minulou sobotu slavnostní Galavečer u příležitosti oslav 30 let Muzea romské kultury a v rámci něho ocenila hned dvě romské osobnosti - in memoriam prvního romského promovaného historika Bartoloměje Daniela a slovenskou vizuální umělkyni Emílii Rigovou. Ceny Muzea romské kultury předává muzeum každoročně už od roku 2009, aby ocenilo významnou osobnost, která svým působením přispěla k rozvoji, propagaci a uchování romské kultury, případně k fungování samotného Muzea romské kultury. V minulosti byla udělena například Evě Davidové, Karlu Holomkovi, Gejzu Horváthovi, Davidu Tišerovi nebo Pavlu Friedovi in memoriam.

ZÁZNAM

Dvě ceny se letos předávaly kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením, protože nebylo minulý rok možné slavnostně předat Cenu MRK právě Emílii Rigové.

Cena byla Emílii Rigové udělena za reflexi romské identity a komplexní kritiku stereotypizace Romů prostřednictvím špičkové a široce oceňované umělecké tvorby stejně jako za dlouhodobou spolupráci a účast na projektech Muzea romské kultury.

"Emílii Rigovou známe ve světě umění zejména jako první Romku, která je laureátkou prestižní slovenské Ceny Oskára Čepana za rok 2018 pro slovenské výtvarníky do 40 let," uvedla dokumentátorka muzea Žaneta Turoňová.

Rigová vystudovala Akademii umění v Banské Bystrici, kde dnes také žije, tvoří a působí jako pedagožka na Katedře výtvarné kultury při Univerzitě Matěje Bela. Je součástí mezinárodní romské organizace ERIAC (Evropský Institut Romů pro umění a kulturu) a držitelkou ceny Roma Spirit za rok 2018.

"S angažovaným postojem Emílie Rigové vůči sociálnímu postavení Romů souvisí i její spolupráce s Muzeem romské kultury. Aktivně se účastní sympozií romských umělců, mezi kterými má čestné místo právě sympozium Muzea romské kultury. Spolu s dalšími členy sociálně-aktivistické umělecké skupiny Romane Kale Panthera zde performovala na vernisáži výstavy Bez nenávisti? I Hate free? 12. 10. 2017. Byla také velice cennou členkou poroty pro výběr vítězného projektu na nový Památník holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku (2019-2020)," dodala Turoňová.

Druhou Cenu MRK, která byla během slavnostního večer udělena za rok 2021, obdržel in memoriam Bartoloměj Daniel (1924-2001), první romský promovaný historik v tehdejším Československu, rodák ze západoslovenského Šaštína.

„V roce 30. výročí založení Muzea romské kultury je mu udělena in memoriam cena za celoživotní přínos pro dokumentaci, výzkum, popularizaci a prezentaci kultury, řemesel, jazyka a historie Romů, za vytrvalou a dlouholetou (obstrukcemi nezmenšenou) snahu o vytvoření muzejní instituce věnující se romské kultuře a historii, za spoluzaložení Muzea romské kultury v roce 1991 a za desetiletí trvající práci pro tuto instituci, na kterou dodnes navazujeme a ze které čerpáme," uvedl historik Muzea romské kultury Dušan Slačka.

Kromě udělování Cen Muzea romské kultury byly na programu křty nových publikací Muzea romské kultury. Bulletinu Muzea romské kultury, který je nedílnou součástí historie muzea. Dále byla pokřtěna publikace Amendar II: Pohled do světa romských osobností, který je druhým vydáním stejnojmenné publikace, zde však rozšířené o 44 Romů a Romek, kteří významným způsobem ovlivnili romskou kulturu.

Večerem provázela moderátorská dvojce ve složení Alica Sigmund Heráková a Tomáš Bystrý.

Galavečer se konal pod záštitou Ministerstva kultury ČR, primátorky města Brna a starosty městské části Brno-sever.

FOTOGALERIE