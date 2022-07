Ze stanového táboru pro uprchlíky v Malešicích byla odvezena část zázemí. Uprchlíci se přesunou odpoledne

Stanový tábor pro uprchlíky z Ukrajiny v pražských Malešicích (FOTO: Centrum sociálních služeb Praha)

Ze stanového tábora pro romské ukrajinské uprchlíky v pražských Malešicích nechal magistrát dopoledne odvézt do druhého tábora v Troji kontejnerové buňky a část dalšího zázemí. Uprchlíci se do Troje přesunou odpoledne. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Dohromady je v obou táborech 64 uprchlíků. Magistrát se rozhodl sestěhovat stany do Troje kvůli nízkému počtu uprchlíků, kteří je využívají.

"V dopoledních hodinách byly převezeny kontejnerové buňky a část dalšího zázemí. V odpoledních hodinách budou následně přesunuti lidé z městečka v Malešicích do Troji, poté bude přesunuto i objemnější vybavení. Předpokládáme, že nejpozději do 15:00 by mělo být městečko v Malešicích vyklizeno. Od zítra (středy) již bude fungovat pouze městečko v Troji," uvedl Provazník.

Kapacita sloučeného areálu bude 250 lůžek, provoz bude zajišťovat zhruba 30 lidí. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ČTK v pondělí sdělil, že stanové městečko v Malešicích magistrát zavře a zůstane zakonzervováno zhruba měsíc. V případě potřeby bude moci být jeho provoz obnoven.

Od zahájení provozu k našlo v táboře v Malešicích podporu asi 1200 utečenců, především žen a dětí. Tábor byl určen pro ty, kteří ztratili bydlení, nebo nemají nárok na dočasnou ochranu v Česku, z různých důvodů.

Průměrná délka pobytu uprchlíků byla podle Martina Šimáčka, ředitele Centra sociálních služeb Praha (CSSP), které se o provoz v Malešicích staralo, asi 3-4 dny.

"Přichází k nám velmi často v neuspokojivém stavu. Migrovali v rámci ČR, nebo i mezi zeměmi střední Evropy. Často jsou dost unavené až vyčerpané, děti nemocné. Poskytneme jim ubytování, stravu, psychosociální pomoc. Řešíme s nimi, co dál. Jsou pro ně k dispozici profesionální sociální pracovníci.," popsal činnost neziskových organizací pro zpravodajský server Romea.cz Martin Šimáček.

Celkem tábory v Troji a Malešicích prošlo přes 2400 lidí.

První stanový tábor především pro romské uprchlíky z Ukrajiny s kapacitou 150 lůžek otevřel magistrát v Troji v sobotu 14. května. První víkend tam našlo azyl 142 lidí. Na přelomu května a června potom začalo fungovat druhé místo se stejnou kapacitou v Malešicích.

Praha 11. července po necelém měsíci znovu otevřela asistenční centrum ve Vysočanech, které dříve uzavřela kvůli vyčerpání ubytovacích kapacit. Centrum nyní funguje a poskytuje Ukrajincům všechny služby až na zajištění ubytování s výjimkou nouzového přespání ve stanových táborech a zprostředkování státních lůžek Správy uprchlických zařízení. Od počátku konfliktu na Ukrajině získalo podle dat ministerstva vnitra v ČR dočasné vízum 400.000 uprchlíků, z toho 91.000 v Praze.