Zemřel legendární romský hudebník Rudolf Bagár

Rudolf Bagár (FOTO: Facebook Muzea romské kultury)

Zemřel legendární hudebník Rudolf Bagár. Na svém oficiální facebookovém účtu o tom informovalo Muzeum romské kultury, se kterým dlouhodobě spolupracoval.

"S velkým smutkem jsme dnes přijali zprávu o úmrtí Rudolfa "Rudka" Bagára, výjimečného člověka a legendárního romského hudebníka," uvedlo v neděli 24. ledna Muzeum romské kultury.

Rudolf Bagár se jako jedna z významných romských osobností objevil i v knize Amendar, kterou muzeum vydalo.

Už během základní školy Rudolf Bagár hrával v rodinné kapele na zábavách, svatbách atd., ovládal hru na violu, ale jak bylo zvykem, dokázal jako většina romských muzikantů hrát i na další nástroje, např. harmoniku nebo kontrabas. Členové rodiny včetně Rudolfa Bagára účinkovali např. v hudebním dokumentu zachycujícím folklór Slovenské televize Zem spieva (1964). Píše o se o Bagárovi v knize Amendar.

Když mu bylo 16 let, rodina se přestěhovala do Brna. Společně s bratry Josefem, Milanem „Beňem“, Janem a bratrancem Gejzou Horváthem založili rodinnou kapelu Bagárovci. S moderním repertoárem koncertovali úspěšně po celém Československu. V roce 1983 se přesunuli do Prahy, kde jako kapela společně s primášem Janem Oračkem hráli pod Pražským kulturním střediskem. Velké úspěchy slavili s lidovým repertoárem v prestižních pražských hotelech (např. Panorama, International). Rudolf Bagár spolupracoval dlouhodobě s primášem Eugenem „Jankem” Horváthem, patří mezi špičku romských hudebníků 2. poloviny 20. století. Hra Bagárovců je zaznamenána např. ve filmu Cikánské melodie života (1977, režisér Jan Fuksa).