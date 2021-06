Štefan Tišer

V sobotu 12. 6. 2021 kolem 15 hodiny zemřel romský aktivista Štefan Tišer. Zpravodajskému serveru Romea.cz to potvrdila jeho družka Dana Giňová s tím, že příčinou smrti bylo selhání srdce.

Štefan Tišer se narodil v roce 1950 ve Stráži u Tachova a dětství strávil na Slovensku u svých prarodičů v romské osadě v obci Betlanovce. V Liptovském Hrádku, nedaleko svých prarodičů, vystudoval střední školu, obor ekonomie. Po ukončení vojenské služby zůstal v Plzni, kde pracoval v závodech Škoda: na vlastní žádost se z účtárny podniku nechal přeložit do provozu a dále se živil jako dělník. Na počátku 80. let pracoval jako havíř na Karvinsku a po návratu na Plzeňsko vedl podnik přidružené výroby, orientovaný na stavební a výkopové práce. Ve stavebnictví podnikal i po roce 1989.

Od 70. let se angažoval v romském společensko-politickém životě na Plzeňsku. Podílel se organizaci koncertů nebo turnajů romských fotbalových týmů, během nichž docházelo také k setkávání a jednání Romů usilujících o společenskou emancipaci romské menšiny v tehdejším Československu.

Po roce 1989 se zapojil do činnosti na podporu Občanského fóra a do romského politického hnutí. Byl členem Romské občanské iniciativy, v roce 1991 spoluzakládal Hnutí angažovaných Romů a účastnil se činnosti Romského národního kongresu. V roce 2011 založil Stranu rovných příležitostí, se kterou se ve spolupráci se Stranou zelených zúčastnil voleb do Poslanecké sněmovny a Evropského parlamentu v roce 2014. Po neúspěchu v obou těchto volbách rezignoval na vedení i na své členství ve straně.

Žil v Plzni a byl členem komisí a pracovních skupin řešících otázky spojené se situací Romů v České republice na regionální i vládní úrovni.