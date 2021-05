Zemřela socioložka Jiřina Šiklová, signatářka Charty 77. Zasazovala se i o rovné postavení Romů ve společnosti

Jiřina Šiklová (FOTO: David Sedlecký, Wikimedia Commons)

Zemřela socioložka, propagátorka genderových studií a signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Bylo jí 85 let. Její úmrtí serveru Aktuálně.cz dnes potvrdil její syn.

Šiklová za normalizace pomáhala dostávat zakázanou československou literaturu z republiky do zahraničí a exilovou literaturu do Československa. Kvůli tomu strávila v roce 1981 rok ve vazbě. Po roce 1989 založila na Karlově univerzitě katedru sociální práce. V plánech přednášek na společenskovědních fakultách v celé ČR prosadila téma problematiky genderu, tedy vztahu mezi oběma pohlavími. U ní v bytě také vznikla první knihovna Gender Studies, ze které se časem vyvinula největší knihovna tohoto tématu ve střední a východní Evropě.

"Jsem pes obranář, který se angažuje, když má pocit, že se dá něco změnit," charakterizovala se v červnu 2015 v rozhovoru s ČTK. O svém působení v 70. a 80. letech řekla, že nebyla v disentu, jen se prý snažila zachovat československou kulturu.

Ke své profesi se mohla vrátit až po sametové revoluci v roce 1989. Ačkoli měla k následnému vývoji v Česku řadu výhrad, byla se stavem společnosti spokojená.

"Je tu svoboda, lidé se mohou angažovat. To je v pořádku, to mi stačí," řekla bytostná realistka před více než pěti lety. Ve světě podle ní nikde není ideální systém a ani takový neexistuje.

Jiřina Šiklová se výrazným způsobem zasazovala i o rovné postavení Romů ve společnosti. Například v roce 2007 spolupracovala s organizací ROMEA jako lektorka mladých romských novinářů.

"Zpráva o odchodu Jiřiny Šiklové mě opravdu rozesmutněla. Obdivovala jsem ji pro její statečnost od studentských let. A když jsme se pak poznaly a potkávaly, pak už i pro její zápal, odhodlání, energii. To, jak jí každá diskuse pohltila, vtáhla, protože jí záleželo na vývoji demokracie, občanské společnosti, zapojení žen do politiky, postavení Romů ve společnosti," uvedla pro zpravodajský server Romea.cz Jarmila Balážová.

"Měla jsem možnost s ní dělat mnohé rozhovory, potkávaly jsme se ale i při různých diskusích, autogramiádách. Naposledy jsem jí dokonce na křtu knihy Emila Ščuky vyfotila, jak tančí s Martinem Paloušem. Ta její energie byla obdivuhodná. Jednou mi vyprávěla, jak každý den cvičí a měla jsem ráda její - místy až břitký - smysl pro humor. Bude tu chybět. Moc. Ať jí svítí věčné světlo a mi del O Del lake lóki phuv," dodala Balážová.

"Obdivovala jsem ji více než 30 let, prudce inteligentní, vtipná, moudrá, krásná, energická, dokonalá. Myslela jsem, že s námi ještě nějaký rok setrvá, ale přesto myslím, že prožila naplněný život. Jiřino, mám tě moc ráda, navždy," uvedla k úmrtí Jiřiny Šiklové na sociální síti Facebook Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury.

Šiková je autorkou několika knih, publikovala v desítkách odborných časopisů. V roce 1995 získala cenu Žena Evropy, která je v Bruselu udílena ženám, jež přispěly k integraci Evropy. O čtyři roky později obdržela od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy.