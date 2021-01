Žena, která si připnula židovskou hvězdu na demonstraci proti koronaviru, byla ombudsmanka liberecké organizace. Ve své funkci skončila, zneuctila oběti holokaustu

Lenka Tarabová, bývalá ombudsmanka liberecké příspěvkové organizace Komunitní centrum Kontakt, 8. 1. 2021 na demonstraci na podporu Donalda Trumpa a proti protiepidemickým opatřením (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Ombudsmanka liberecké příspěvkové organizace Komunitní centrum Kontakt Lenka Tarabová skončila ve funkci kvůli zneuctění židovské symboliky, uvedl dnes v tiskové zprávě magistráu Tomáš Tesař. Při sobotních protestech proti vládním koronavirovým opatřením a očkování si na oblečení připnula žlutou šesticípou hvězdu s nápisem Neočkovaný. Na jejím okamžitém odvolání se shodli náměstek primátora Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) a ředitel Kontaktu Michael Dufek. Vyjádření Tarabové ČTK zjišťuje.

Tarabová byla ve funkci od dubna 2019. Pomáhala seniorům a invalidům s řešením problémů s bydlením, bezpečností, dluhy či úřady. Kontakt v Liberci nabízí různé aktivity seniorům zhruba 14 let. Zabývá se problémy seniorů a invalidních důchodců, například uzavíráním nevýhodných smluv či špatnou orientací v sociálních dávkách.

Langr dnes ČTK řekl, že ombudsmance byla ukončena dohoda o pracovní činnosti. Nebyla tedy zaměstnancem ani magistrátu, ani příspěvkové organizace, dodal.

"Připnutí žluté židovské hvězdy s nápisem Neočkovaný je pro mě jako původem historika absolutně neakceptovatelné jednání. Velmi silně souzním s odkazem holokaustu i jeho mnohamilionových obětí, takže jeho zneužití v aktuální koronavirové krizi je pro mě mimo veškeré chápání," uvedl v tiskové zprávě náměstek Langr. Podle něj nejde v případě Tarabové mluvit o svobodě myšlení a vyjadřování. "Ombudsman je jedinečná pozice, která musí být spojena i s vysokou morální účastí ve veřejném dění," dodal.

Za názorem náměstka stojí i příspěvková organizace. "Byť paní Tarabová nikdy nespojovala své osobní aktivity a postoje s touto pozicí, přerostla jejich intenzita únosnou míru takovým způsobem, že zatáhla naši organizaci do prostředí, jehož součástí být v žádném případě nechce. Vyjádření svobodného názoru je v pořádku, zvolená forma je z mého pohledu nešťastná a nepřijatelná," doplnil Dufek.

Nového seniorského ombudsmana chtějí město s Kontaktem najít v následujících týdnech. "Přestože senioři aktuálně řeší především záležitosti spojené s koronavirem, obávám se, že během jara a léta významně naroste agenda hlavně dluhové i bytové problematiky. Proto bychom pozici ombudsmana chtěli obsadit co nejdříve. Tipy na vhodné kandidáty už máme," dodal náměstek.

Proti zneužívání symbolů utrpení holokaustu se už vyjádřila Federace židovských obcí, Nadační fond obětem holocaustu nebo Židovská obec v Praze. "Prosíme a žádáme, nepoužívejte nášivky žlutých hvězd, urážíte oběti nacismu," napsala obec na sociální síti.

Lenka Tarabová se již v sobotu proti kritice ohradila ve videu, které umístila na sociální síť Facebook. Vládní nařízení, jejichž cílem je zpomalit šíření koronaviru a zmírnit dopady rostoucího počtu nakažených, v něm přirovnává k šikaně, kterou zažívali Židé za holokaustu.

"V nařízeních, šikaně a zákazech je to podobné," uvedla Tarabová. I pro ně (Židy) platila jiná pravidla a celá řada omezení. Nacisté je označili židovskou hvězdou jako nežádoucí. "Chtěli jsme na to upozornit, aby si to lidi uvědomili. Stojím si za tím. To 'Neočkovaný' znamená člověk, na kterého se ukazuje, že je třídní nepřítel. Za všechno můžeme, protože se nechceme očkovat a nechceme se testovat," řekla.

