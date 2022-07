Zeptejte se, na co chcete! Romů a Romek na Moravském náměstí v Brně

Happening na Moravském náměstí v Brně s názvem Zeptejte se, na co chcete - 14. 7. 2022 (FOTO: Tuke.TV)

Spolek Tuke.TV pořádá dnes společně se svým partnerem OFFCITY happening na Moravském náměstí v Brně s názvem Zeptejte se, na co chcete. Skupina mladých Romů, členů platformy Tuke.TV, chce strávit 12 hodin ve veřejném prostoru města Brna s tím, že se jich lidé mohou ptát na cokoliv, co se týká česko-romského soužití. Zpravodajskému serveru Romea.cz to sdělila ředitelka Tuke.TV Alica Sigmund Heráková.

“Vystupujeme ze své komfortní zóny a dáváme lidem signál, že je ok se ptát na to, co je zajímá nebo co jim vrtá hlavou. Vycházíme z toho, že mnoho nedorozumění mezi českou a romskou menšinou ve veřejném prostoru vzniká z toho, že se Romové a Češi málo setkávají a ve škole se o Romech a romské kultuře stále mnoho nedozvíte,“ uvedla Alica Sigmund Heráková.

Celá akce probíhá dnes od 9 do 14 hodin „Budeme se střídat ve stanu, který se pro nás stává symbolem bezpečného prostoru, kultivované debaty a setkání, ke kterým by jinak nedošlo,“ dodal Nick Budai, člen Tuke.TV.

„Přestože jsme se rozhodli takhle se veřejně exponovat, nejsme politici, kteří mají odpověď na všechno, ani konceptuální umělci, kteří testují hranice možného, proto jsme pro tento sociální experiment nastavili jednoduchá pravidla,“ dodal Budai s tím, že k nim patří například, že je v pořádku se ptát, ale není možné někoho urážet. Pokud dojde k vulgárnímu, diskriminačnímu či agresivnímu chování vůči účastníkům, tak bude rozhovor ukončen.

Jak uvedli organizátoři bude celý happening natáčen a vznikne z něj několik videí, která budou zveřejněna na sociálních sítích Tuke.TV a projektu Přes překážky (Breaking barriers, Te čhinel o agora), kterého je happening součástí.