Zpráva MPSV: V dětských domovech pro děti do 3 let je 53 procent romských dětí

Ministerstvo práce a sociálních věcí provedlo na počátku tohoto roku zjišťování týkající se aktuálního počtu dětí v dětských domovech pro děti do 3 let. Aktuální data MPSV jsou navázána na dřívější sledování realizované organizací Lumos. Podle zprávy se celkový počet dětí v dětských domovech pro děti do 3 let stále snižuje. MPSV zjišťovalo i etnicitu dětí a uvedlo, že v dětských domovech je 53 procent dětí do 3 let romského nebo částečně romského etnika.

"V reakci na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva byla zjišťována etnicita dětí. Konkrétně byla zařízení žádaná o poskytnutí informace o počtu dětí romského či polorodého romského etnika. Bylo pracováno s tzv. etnicitou připsanou. Zařízení byla požádaná, aby uvedla, zda uvádí etnicitu připsanou na základě anamnestických údajů, vzhledu dítěte či jiného podkladu," uvedlo k zjišťování etnicity ve zprávě připravené MPSV a organizací Lumos.

"Celkem zařízení identifikovala 275 dětí (tj. 53 % dětí) jako děti romského či polorodého romského etnika. Mezi dětmi od 1 do 3 let (včetně) byly dle zařízení téměř dvě třetiny romských či polorodých romských dětí," dodává se ve zprávě.

Podle zprávy romské děti čelí dvakrát až třikrát vyššímu riziku umístění do ústavů než děti s postižením. "Romských dětí je v České populaci přibližně 3,7 %, což je velmi podobné podílu dětí s postižením v populaci, avšak v dětských domovech pro děti do 3 let je romských dětí dvakrát až třikrát více než dětí s postižením," dodává se ve zprávě.

Zjišťování počtu dětí v dětských domovech do 3 let je jedním z úkolů, ke kterým byla Česká republika vyzvána v návaznosti na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva.

