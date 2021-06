Zvrat na sídlišti Chanov. Město zrušilo zakázku na tzv. čunkodomy. Byty by byly příliš drahé. Od začátku to tvrdila i opozice

Výstavba tzv. čunkodomů v Chanově se odkládá na neurčito... (Koláž: Romea.cz)

Na sídlišti Chanov v Mostě letos modulové bydlení, tzv. čunkodomy, nevznikne. Veřejnou zakázku město zrušilo. Radnice nyní řeší zajištění bydlení pro rodiny, které žijí v nevyhovujících bytech v panelácích. Radní ve čtvrtek 27. května realizaci projektu po vyhodnocení nabídek firem odložili na neurčito.

Modulové bydlení považovalo vedení města za lepší řešení než opravu současných bloků. V březnu vypsalo zakázku na stavbu modulového bytového domu. Se stavbou objektu s osmnácti byty se počítalo před začátkem prázdnin. Předpokládaná hodnota zakázky byla 31 milionů korun bez DPH.

Nejnižší nabídka v soutěži činila 35,5 milionu korun bez DPH. "Ze zákona jsme museli zakázku zrušit, protože překročila předpokládanou hodnotu. Budeme se bavit s radními, jak naložíme s Chanovem dál, protože pro město je nehospodárné, abychom vynaložili 45 milionů korun na stavbu osmnácti bytových jednotek, obzvláště v této době, kdy se městské rozpočty neplní," uvedl primátor. Radnice bude nyní zjišťovat, kolik lidí žije v bytech, které nebudou mít kvůli špatnému stavu zajištěno vytápění od příští topné sezony.

Podle primátora je na stole varianta, zda lze stavbu zlevnit, nebo zda bude lepší nějaké alternativní řešení, například úprava vybraných bytů.

Podle krajského zastupitele za Piráty Lukáše Ryšavého tři miliony u takovéto zakázky nejsou neřešitelný problém. "Kdo se trošku orientuje ve stavebnictví, ten ví, že ty tři miliony by šly vyřešit. Čili je za tím nejspíš něco jiného. Současnému vedení se nepodařilo zrealizovat řadu projektů, například rekonstrukci architektonicky významného kulturního domu Repre v centru města, a jedna z největších investic by tak šla paradoxně do Chanova, a to by před voliči ProMostu nevypadalo nejlíp,“ uvedl podle serveru A2larm Ryšavý.

Nový objekt měl mít podobu tzv. kontejnerů. Proti jeho stavbě byla část opozice i někteří obyvatelé sídliště Chanov.

"Osobně jsem s výstavbou kontejnerů ve vyloučené lokalitě od začátku nesouhlasil, nyní se zde objevila naděje, že město od plánu na výstavbu kontejnerů definitivně ustoupí a půjde cestou rekonstrukce poškozených panelových domů se zapojením místních, například formou sociálního podniku. Obyvatelé sídliště Chanov tak mají naději na lepší budoucnost," uvedl v reakci na nový vývoj pro zpravodajský server Romea.cz opoziční zastupitel v Mostě Adam Komenda.

"My si pořád myslíme, že by pomocí dotace byla možná rekonstrukce stávajících bloků, kdy by město mohlo ušetřit velké peníze," řekl ČTK v březnu opoziční zastupitel Jan Hrubeš (Piráti a Zelení pro Most).

Výstavbu modulového bydlení již dříve kritizoval spolek Architekti bez hranic, který posuzoval dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení. Podle nich není kontejnerový objekt vhodný pro dlouhodobé bydlení ani pro problematickou periferii města. Obavy vyjádřila i bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, která upozornila, že realizací modulové výstavby v segregované lokalitě Chanov se statutární město Most dopustí diskriminace v oblasti bydlení z důvodu etnického původu. Vedení města s jejím stanoviskem nesouhlasilo, fasáda z plechu je podle něj důstojné bydlení. Nereagovalo ani na obavy místních týkající se vzniku plísní, které se v minulosti objevily v Poschlé u Vsetína, kde tehdejší starosta nechal vystavět dva kontejnerové domy pro Romy.

Proti samotné výstavbě kontejnerů byla obyvateli Chanova iniciováno i několik petic. Kvůli plánované stavbě kontejnerů v Chanově ukončila s městem Most spolupráci i Agentura pro sociální začleňování.

Dalším postupem se bude městská rada zabývat 10. června.

Na sídlišti Chanov v současné době zbývá osm bloků panelových domů. Bloky 2, 8, 11 a 13 před devíti lety prošly rekonstrukcí, na které se podíleli i místní obyvatelé. Celková částka za opravené čtyři bloky vyšla na 43 milionů korun, z toho většinu nákladů pokryla dotace od Evropské unie. Čtyři paneláky ve špatném stavu v průběhu osmi let město zbouralo.