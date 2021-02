Dominik Lakatoš opět v nominaci hokejové reprezentace!

Dominik Lakatoš jásá po vstřelení prvního gólu za českou hokejovou reprezentaci (FOTO: repro ČT)

Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán včera zveřejnil nominaci na Švédské hokejové hry, které se uskuteční od 11. do 14. února v Malmö. V nominace opět nechybí Dominik Lakatoš, který tak prožívá své jak osobní, tak i kariérní životní období.

V prosinci minulého roku se mu narodil syn Dominik. Jen o několik dní později si na moskevském One Channel cupu odbyl úspěšný debut v hokejové reprezentaci, kdy v zápase proti Finsku vstřelil svůj premiérový gól. Stejně tak se mu skvěle daří v extralize, kde v dresu vítkovického týmu zaznamenal v 36 zápasech 28 bodů (17+11). Pokud tedy v prosinci byla jeho nominace tak trochu překvapením, tentokrát je jen logickým vyústěním jeho skvělé formy.

Dominik Lakatoš minulý rok po deseti letech skončil v Liberci a přestoupil do Vítkovic. Lakatoš, který má částečně romský původ, je mistrem Extraligy z roku 2015, dvojnásobným vicemistrem z let 2017 a 2019. V roce 2016 hrál za českou reprezentaci na juniorském šampionátu, ve stejném roce se stal i nejlepším nováčkem Extraligy a o rok později byl nejproduktivnějším juniorem Extraligy. V roce 2017 byl draftován do NHL New York Rangers.

Švédské hokejové hry jsou v pořadí třetím turnajem Euro Hockey Tour. Na listopadové Karjale v Helsinkách skončili čeští hokejisté druzí, na moskevském Channel One Cupu obsadili v prosinci poslední čtvrté místo.