Dva útočníci vtrhli do domu a vyhrožovali romské mamince s malými dětmi. Dostali za to podmínku

Napadení v obci Klenová začalo vyražením dveří do bytu, kde byla maminka s malými dětmi, včetně několikatýdenního miminka. Foto z videa na Noviny.SK

Soud na Slovensku udělal definitivní tečku za případem nebezpečného vyhrožování v obci Klenová. Do romského domu tam vtrhli dva muži. Jeden z nich křičel, že je Hitler a že všechny zabije. Muži rasový motiv odmítali a chtěli zproštění obžaloby. Soud to viděl jinak. "Ty špinavá cikánko, pojď ven, ať tě dobijeme, ať tě zabijem. Já jsem tu Hitler, jsem tu i šéf, jsem tady pán, já vás zabiju, všechny vás zabijeme," popsala matka Naděžda počátek napadení. V momentě, kdy dva muži vtrhli do domu, byla doma sama s dětmi, včetně několikatýdenního miminka.

Útočníci se ze skutku odpovídali před soudcem, a to ve věci obžaloby z nebezpečného vyhrožování a porušování domovní svobody. Obvinění, oba z Košic, popřeli, že by do domu vešli násilím a poškodili dveře. Matka jednoho z nich však poškozené ženě poslala peníze za jejich opravu. Muži vyloučili, že by jednali z rasového motivu a cítí se očerňování. Obhájkyně žádala jejich osvobození. Poukázala na to, že dlouhodobým sporům mezi stranami je odpadní potrubí na zadní straně domu.

"Jde o obyčejné sousedské spory, které měly být řešeny a postoupeny podle zákona o přestupcích - už několikrát je upozorňovali, že ty splašky tečou, doslova tečou a ústí na jejich pozemek. V žádném případě to nebylo z motivu rasového," říká obhájkyně obžalovaných. "Podle základních údajů o skutku si myslím, že ten útok je rasově motivován určitě," vyjádřil se opačně generální prokurátor Jaromír Ciznar pro server Noviny.sk.

Košičanům za skutek hrozilo vězení až na 5 let. Prvoinstanční soud jim vyměřil roční podmínku. Prokurátorovi se to zdálo málo, obviněným zase příliš mnoho. Podmíněný trest však Krajský soud potvrdil a muži jsou již odsouzeni pravomocně.

"Takový trest soud považuje za přiměřený. Toto zcela stačí k dosažení účelu trestu, kterým je ochrana společnosti a převýchova," uvedl samosoudce Vladimír Varga.