Emil Voráč: Distancuji se od Romů, kteří podporují xenofobní politiky. Odchod této vlády by znamenal nástup xenofobních populistů

Emil Voráč

My Romové jsme menšinou v tomto státě. Z řad Romů prozatím neexistuje orgán a žádný zástupce, který by mohl mluvit za naše etnikum a prezentovat se jako náš nejvyšší orgán nebo nás svým jménem zaštiťovat.

Jsme lidé a jako každý jiný národ ani my nemáme všichni stejné názory, nechováme se identicky a v politice můžeme zastávat odlišné ideologie a směry. Naprosto každý můžeme mít jiný náhled na život a ctít jiné hodnoty.

Přesto všechno mám za to, že nás Romy by měla spojovat historie, tradice a kultura. Facebook a jeho nástroje nás ale připravily i o ty poslední společné hodnoty.

Sociální sítě bohužel mnohdy dávají možnost vyniknout individuím, které sice žijí často mimo realitu, ale svou neomaleností na sebe dokáží strhnout pozornost sobě rovných a to může být velikým neštěstím.

Dočkali jsme se toho, co jsme nikdy nečekali. Existují totiž mezi námi uctívači, těch, kteří se během druhé světové války rozhodli náš národ - romské etnikum - jednou pro vždy vyhubit. Prostě nás vymazat ze světa stejně jako židovský národ.

Existují mezi námi tací, kteří si podávají ruce s neonacisty, s takovými, kteří zlehčovali utrpení Romů v druhé světové válce a také zpochybňovali Romský holokaust a šířili a šíří proti nám nenávist. S těmi, kteří podporují nenávist s cílem získat neomezenou moc, tak aby Romové v tomto státě postupně přišli o veškerá práva a stali se psanci ve své zemi.

Oni sice hovoří jménem celé romské populace v tomto státě a dokonce i na Slovensku, ale jak uvádím na začátku, jsme v mnoha směrech rozdílní a faktem je, že naprostá většina z nás nikdy nebude podporovat nacismus, že většina z nás nikdy nezapomene na naše předky a také nikdy neodpustí ideologii, kterou se do dnešní doby řídí určitá část lidské populace a tou je fašismus.

Mnoho let se spoustou přátel a mnohdy i s neromy jsme stáli v tváří tvář stoupencům fašismu. Mohl bych klidně napsat i jejich jména, byl by to dlouhý seznam. Věřím, že s tímto článkem budou souhlasit a distancuji se od jakéhokoli spojování Romů s nacionalisty a distancuji se i od nadcházející prý revoluce ke svržení současné vlády.

Odchod této vlády by znamenal převzetí moci právě těmi, o kterých píši. Tedy SPD, Trikolorou, ANO anebo Volným blokem a dalších podobně smýšlejících.

Distancuji se od Romů, kteří podporují nacisticky zaměřené politiky, a distancuji se od všech aktivit, kde Romové budou podporovat xenofobně zaměřené populisty k získání moci.

Poprosil bych každého, kdo nesouhlasí s převzetím moci xenofobními politiky, aby sdíleli tento článek.