Fight Night Challenge pro celebrity: Laky Royal a Attila Végh zvítězili, Cverna remizoval a Rytmus prohrál

Attila Végh a Rytmus na Fight Night Challenge 27. 12. 2021 v brněnském Boby centru (FOTO: Fight Night Challenge)

Attila Végh zdolal v rámci nového boxerského projektu Fight Night Challenge 27. prosince v brněnském Boby centru Patrika Kincla na body, triumf v brněnském galavečeru získal i Gábor Boráros, který udolal legendu slovenského rapu Patrika Vrbovského, alias Rytmuse. Vítězství na body si zaslouženě odnesl barber Laky Royal, nadchla i remízová show Piráta Krištofiče s Alexandrem Cvernou. Celkem bylo na programu 7 boxerských duelů vypsaných na 4 kola po 3 minutách, které v mezičase vyplnily vystoupení rapperů Ega a Majka Spirita.

Na pondělním galavečeru Fight Night Challenge, který svádí do boxerského ringu celebrity a bojovníky, se utkali hned čtyři Romové.

Jako první z nich se předvedl barber Lukáš Vlačuha alias Laky Royal, který nastoupil proti rapperovi Molochu Vlavovi. Laky po agresivním úvodu poslal necelou minutu před koncem prvního kola poslal slovenského muzikanta hákem do počítání. Další počítání Molocha proběhlo ve třetím kole, kdy Laky po tvrdém úderu na spodek zasypal Molocah sérií ran na hlavu. Třetí počítání následovalo těsně před koncem kola. Vítězství na body tedy získal zcela zaslouženě Laky Royal.

"Musel jsem ho nenávidět, abych ho takhle dal. Ale myslím, že doba ho změnila, že už není Kotlebovec, ale normální týpek. Teď si dám rok mediálně pauzu, abych rozjel svůj nový salón Royal boys, ale chodit trénovat budu pořád, a pak zase tady," řekl v pozápasovém rozhovoru Laky Royal.

Rapper Patrik Rytmus Vrbovský nastoupil ve svém druhém zápase (v roce 2018 boxoval s Marpem) proti MMA zápasníkovi Gáboru Borárosovi. Rytmus se sice snažil a bojoval, ale převaha Borárose byla evidentní a tak MMA zápasník vyboxoval vítězství na body.

"Už jsem to říkal po Marpovi, že už nebudu, ale nechme se překvapit. Já prostě miluji proces, kde je nějaká příprava a kde mě hodí do hluboké vody, abych se zase něco naučil. A tohle mi dalo do života strašně moc, takže uvidíme," nevyloučil Rytmus, že se po dvou prohraných zápasech ještě v ringu objeví.

Podle serveru Fights.cz byl jedním z nejzajímavějších zápasů pondělního galavečera duel mezi Samuelem "Pirátem" Krištofičem a Alexandrem Cvernou. V souboji Davida Piráta (97,5 kg) a Goliáše Cverny (119 kg) byl mohl jeden dobře trefený úder Cverny znamenat pro Piráta konec. Proto se podle Fight.cz snažil Krištofič hodně hýbat na nohou a po útocích ihned svazoval boj do klinče. I kvůli váhové převaze nakonec remíza byla spíše úspěchem pro Krištofiče, když na v závěru boje Cverna jasně bodoval.

Vrcholem večera byl pak souboj Attily Végha s Patrikem Kinclem. Ten se snažil podle Fights.cz zkracovat vzdálenost jen na dobu nezbytně nutnou pro útok, a pak zase unikal do vzdálenosti. Jindy pro jistotu boj svázal do klinče a počkal na rozhodčího. Véghovi se dařilo občas trefovat Kincla, a proto taktický souboj nakonec rozhodli bodoví rozhodčí ve prospěch Attily Végha.