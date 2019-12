František Kostlán: Která média jsou seriozní

František Kostlán. Foto: Archiv Romea.cz

Často se nyní mluví a píše o dezinformacích a dezinformačních médiích, a v souvislosti s tím i to, že bychom si měli vybírat média seriózní. Která z nich to ale jsou? To asi máme každý jinak, mně se to ale jeví jasně.

Některá média čtu pravidelně či hodně často, protože se jim podle mě dá věřit, a to proto, že informují objektivně a v komentářích se drží demokratických hodnot, což je obzvlášť důležité v době, kterou prožíváme. Jsou to: Aktuálně.cz, DeníkN.cz, DennikN.sk, Hlídací pes.org, Investigace.cz, Neovlivní.cz, revue Babylon (revuebabylon.cz), Romea.cz a některé další menší servery. Kvalitní jsou i levicová média Denikreferendum.cz a A2larm.cz - především DR dává prostor i odlišným názorům. Jsou sice ideologicky podjatá, ale otevřeným způsobem, takže čtenář ví, na čem je.

Každý den poslouchám Český rozhlas Plus, kde je většina pořadů slušně zpracována, a poměrně často i Vltavu, která si udržuje svou kvalitu. Dívám se na zpravodajské a publicistické pořady České televize, z nichž nejlepší jsou Reportéři a 168 hodin - to jsou pořady minimálně na evropské úrovni. Události ČT či Události a komentáře jsou sice z obsahového hlediska i zpracováním slabší, ale pořád jsou v televizním zpravodajství u nás jedničkou. TV Nova, a tím víc TV Prima se věřit nedá, Zpravodajství a publicistika Primy pak patří mezi vůbec nejhorší u nás.

Kupuji si časopis Respekt, o němž však platí totéž, co o zpravodajství České televize. Respekt je stále s přehledem náš nejlepší časopis, utrácet za jiné jsem si již odvykl. Bohužel však jde několik posledních let s úrovní dolů. Je ovšem pravda, že tam čas od času bývají vynikající texty, například Ondřeje Kundry či Jaroslava Spurného. Výborné jsou i eseje Erika Taberyho.

Mrknu občas i na SeznamZprávy a Seznam televizi, které vydává stejná firma. Kvůli tomuto propojení pod jednou hlavičkou se na Seznamu stále pere kvalita s bulvárem a není jisté, kdo nakonec vyhraje. A také se stupiditou (např. jakýsi Xaver Veselý patří zcela zřetelně mezi dezinformační „novináře“). Jde o dobrý příklad toho, kterak jsou dobří novináři (a ti na SeznamZprávy.cz jsou) vmanipulováni do ódéru bulvární řezničiny.

Ze zajímavosti občas navštívím i jiná média, která jsou ovšem zjevně postižena ideologickou či stranickou slepotou, jako například politický bulvár Echo24.cz, který se chlubí čistokrevnými ideologickými žvásty nejen Lenky Zlámalové a Daniela Kaisera. Či Info.cz, které se krom jiného živí pročínskou propagandou. Na Echu či Infu nikdy nevydržím dlouho, vlastně si jen ověřuji, zda přetrvává jejich velmi nízká úroveň. K takovým sdělovacím prostředkům patří i Babišovky (Lidovky.cz., iDnes.cz). Ty vedle novinařiny dělají tuhou propagandu na způsob komunistických agitek. Až je mi za obě redakce stydno.

Totéž se ovšem týká i serveru Forum24.cz, které má sice jiný obsah než dezinformační Parlamentní listy, ale využívá obdobný styl. Neutuchající a křečovitě umanutá kampaň proti Babišovi na Fóru 24 tomuto politikovi nahrává politické body, protože inteligentní čtenář ví, že po světě neběhá jediný ďábel. Až někdo najdete na tomto serveru stejně ostrou kritiku ostatních stran, dejte si na oslavu panáka.

Server Novinky.cz navštívím velmi zřídka, přestal jsem ho číst po protiromské kampani, která zde svého času probíhala, a to dost odpudivým způsobem.

Nezmiňuji zde čistě dezinformační a propagandistická média, o těch se píše často a každý si články na toto téma může během chvilky vyhledat.

Pořád platí, že si máme z čeho vybírat, dokonce na internetu čas od času vznikají nové deníky. Seriozních médií, která stojí za pravidelné sledování, přesto ubývá. K důvodům tohoto stavu se vrátíme zas někdy příště.