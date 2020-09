Giňa Tabarik: Jak podpořit všechny gádžovské stereotypy

Zdeněk Godla v reklamě na darování krevní plazmy (FOTO: repro Youtube.com)

Ať je hned z kraje jasno. Nechci (moc) kritizovat ani Zdeňka Godlu, ani jiné romské herce. Chci jenom poukázat na to, jak gádžo scénárista nebo režisér podporuje v tandemu s romskými herci všechna (už dávno přežitá!) klišé o Romech.

Tak si představte video.. Romský čardáš, do toho vstupuje Rom při těle do budovy a přijde k recepci, kde sedí fešná sestřička. Dobře, není pěkná a asi to není ani sestřička. Z Roma se stane Cikán a s tím nejdebilnějším rádoby degešským akcentem říká „prej tu dáváte plazmy?“. Jasně, je to degeš a ještě pitomec, protože si plete krevní plazmu s televizí. Jak jinak, je to Rom, že jo. Celá „reklama“ pokračuje v podobném duchu a protože je Rom dement, musí mu gádži sestřička ukazovat na ruce, kde že to ta plazma vlastně je.

Střih.. a běží další video...

Rom stojí u díry v zemi, zelená tepláková souprava (jak jinak, adidas more!). Gádžo se ptá: „umíš kopat Patriku?“ a Rom odpovídá „to je vtip, ne? Ty se ptáš černýho, jestli umí kopat, jo? Já se s krumpáčem narodil“ a aby toho nebylo málo, přidává intelektuální výlev o tom, že „co se on najebal do země krumpáčem, nenajebal se Patrik do ženy“.

Jasně, obojí je role. Jednou je to Franta z Mostu, jednou je to Patrik – kopáč a jednou je to Franta z Mostu, co je trochu dilino. Chápu, že Zdeněk je herec, tak hraje. Někdo je muzikant, tak hraje na kytaru. Někdo je zedník, tak staví zeď. Ale fakt si Roma myslíte, že každej Rom je kopáč nebo popelář? Chápu, na složenky se prostě fakt vydělávat musí, ale je to nutné za každou cenu? Co by se asi stalo, kdyby herec Rom prostě řekl: "Já ty stereotypy podporovat nebudu?“.

Podle průzkumů nás tady nesnáší asi tak osmdesát procent obyvatelstva. To je holý fakt. Když se zeptáte proč, většinou vám odpoví, že „Cikáni kradou, obtěžují, jsou hluční“ nebo nějaký podobný nesmysl, co říkala Božka od vedle.

Dokud Roma nenajdou odvahu a možnost říct „sorry kámo, tyhle přežitý stereotypy já podporovat nebudu!“, bude pořád romský herec dilino, co si plete plazmu s televizí

Polovina z těch co to říkají, viděla Roma jen v televizi. A teď je otázka kde v televizi? Drtivá většina z toho jsou Krimi zprávy (Nova, Prima.. to máte fuk) a zbytek je seriál Most, Sanitka a další epizodní naprosto debilní scénáře, kde hrajou Romové kriminálníky, vrahy, degeše nebo dementy. A gádžové potom fakt věří tomu, že Franta z Mostu je prostě jednoduchý idiot, protože „cikáni takoví jsou“.

Co se nám povolí, jsou hudební vystoupení nebo tanec. I gádžo uzná, že v tom jsme dobří. Jasně, jak jinak. Každý Rom se totiž narodil rovnou s malinkými housličkami, co začal ladit asi tak pět minut po porodu. Jak jinak, že jo. Zase stereotyp. Sice pozitivní, ale pořád stereotyp. A ano, znám hromadu Romů, co jsou hudební anti talenti a při jejich zpěvu utíkám pryč! Superstar woe a StarDance!

Přemýšlím co by se stalo, kdyby hrál lékaře v Ordinaci (nebo jiném podobném seriálu) Rom. Umím si představit třeba Vojtu Lavičku, nebo Milana Horváta, jak hrajou chirurgy. A následovalo by co? No jasně! Půlka lidí by se začala rozčilovat, že přece není možné, aby byl Rom chirurg. No.. jak by tomu také lidé mohli věřit, když jim to nikdo neukáže, že jo? A přece Rom chirurgem je. Kardiochirurgem. A jakým fajným. Co ale nadělá, prototyp Roma je přece degeš, co si plete plazmu s televizí.

Kdy najdou režiséři odvahu obsazovat romské herce i do jiných rolí, než jsou Romové – idioti nebo kriminálníci? Chápu, že v případě filmu Kájínek to jinak nešlo. Celý ten film byl o kriminalitě a popisoval částečně situace, které se skutečně staly. Ale vzpomeňte si třeba na Sanitku, kde zcela vážně vykreslil režisér Romy jako zloděje, vrahy a kočovníky, co seděli u vatry. Normálně tam už chyběla jenom hudba, koně a mohl to být remake jednoho slavného ruského filmu! A to není tak dlouho, sedm let. Pravda, tehdy se někdo ozval. Ale většině veřejnosti to přišlo ok, prostě brali jako standard to, co v televizi viděli.

Jaký je výsledek? Romský herec je aktuálně Franta z Mostu. Ale třeba princeznu v pohádce si nezahraje Mája Zajacová. Ta si zahraje v reklamě, v komparzu.. a kde se dá. A ještě k tomu v zahraniční produkci. A když nehraje, maká jako šroub za barem. Ale v českém filmu, kde bude hrát normální (a krásnou!) Romku, Máju prostě neuvidíte. Koncept inteligentního, pracujícího Roma tu prostě nezapadne. A přitom by odpovídal realitě daleko víc, než phuro Rom (jako vajda) u vatry.

Čest výjimkám, třeba Honza Cina, který v českých seriálech zapadl. Ale dokud Roma nenajdou odvahu a možnost říct „sorry kámo, tyhle přežitý stereotypy já podporovat nebudu!“ a režiséři se nebudou bát obsadit romského herce do úplně normální role, bude pořád romský herec dilino, co si plete plazmu s televizí. A nepřímo to podporujeme i my. Protože kolik Romů se zasměje nad tím, jak Zdeněk hraje degeše? A teď se rozhlédněte kolem sebe... vážně je každý Rom kopáč? Asi ne, že jo...