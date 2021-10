Gypsy king Tyson Fury obhájil titul profesionálního mistra světa v boxu

Tyson Fury oslavuje obhajobu boxerského titulu (FOTO: Repro Youtube)

Boxer Tyson Fury přezdívaný Gypsy King obhájil titul profesionálního mistra světa těžké váhy. V Las Vegas porazil Deontaye Wildera k.o. v 11. kole a i ve třetím vzájemném duelu s americkým rivalem zůstal neporažen. První jejich vzájemný souboj neměl vítěze a Wilder mistrovský pás uhájil, vloni v únoru už Fury Američana jasně předčil a stal se šampionem.

V sobotní druhé odvetě udržel třiatřicetiletý Fury i ve 32. zápase v profesionálním ringu neporazitelnost. Wilder, který ještě v říjnu oslaví 36. narozeniny, odešel ve 45. duelu podruhé v kariéře poražen.

V Las Vegas oba více než dvoumetroví boxeři předvedli před 15.820 diváky další otevřenou a vysilující bitvu. Ve třetím kole poslal Fury Wildera poprvé k zemi, ve čtvrtém se pro změnu ocitl na kolenou obhájce titulu a počítán byl dokonce dvakrát, ale spasil ho gong. Po polovině souboje měl přesto u rozhodčích mírně navrch Fury a také se začala projevovat jeho lepší kondice. V desátém kole Wilder opět neustál jeho úder pravačkou, ale Furyho vítězné gesto bylo ještě předčasné. O kolo později už ale dalším pravým hákem bitvu ukončil.

"Byl to skvělý zápas. Vždycky jsem říkal, že jsem nejlepší boxer světa, a dokázal jsem to. A on je druhý nejlepší," řekl Fury. "Nikdy o mně nepochybujte. Když na to přijde, vždycky to dokážu," dodal.

Tyson Fury, kterému se přezdívá Gypsy King, se narodil v Manchesteru v rodině irských travelerů. Jeho otec mu dal jméno Tyson po světovém boxerském šampionu Miku Tysonovi. Fury se hrdě hlásí ke svému romskému původu. "Jsem hrdý na to, kdo jsem," říká o svém romském původu. "Jsem rád, že jsem Rom. Travelerský původ mi dává odhodlání a vůli vyhrát, sáhnout si na úplné dno. Ve mě neexistuje žádné poraženectví. Jako traveler nikdy ničeho nelituji. Vím co mám dělat a jak jít dál," říká odhodlaně Tyson Fury.

Skupiny travellerů představovaly původně neromské neusazené obyvatelstvo s kočovným způsobem obživy, které existovaly na britských ostrovech pravděpodobně ještě před příchodem prvních romských obyvatel na začátku 16.století. Jelikož traveleři a tehdejší Romové měli podobný způsob života, jejich vzájemná provázanost se prohlubovala prostřednictvím smíšených sňatků a většinové obyvatelstvo je dodnes vnímá v podstatě jako jednolitou skupinu.