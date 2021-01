Helena Válková pro ROMEA TV: Nezapojení Romů? Výroky ombudsmana nejsou pravdivé. Odvolání Šimůnkové z rad nerozumím, vždy byla dobře připravená

Monika Šimůnková (vlevo), Stanislav Křeček a Helena Válková (Koláž: Romea.cz)

Jako velmi nepříjemné překvapení označila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO) postup ombudsmana Stanislava Křečka, který kritizoval připravovanou vládní strategii integrace Romů. Výtky veřejného ochránce práv o neúčasti romských zástupců na přípravě dokumentu podle Válkové nejsou pravdivé. Odvolání Moniky Šimůnkové z vládních lidskoprávních rad nerozumí. Zmocněnkyně to uvedla v exkluzivním rozhovoru pro ROMEA TV.

VIDEO

"Vnímám nelibě a s nepříjemným překvapením, jak postupoval Stanislav Křeček, pokud jde o kritiku materiálu, který není finální, který je v připomínkovém řízení," uvedla pro ROMEA TV Helena Válková s tím, že by spíše očekávala, že ombudsman zvedne telefon a řekne své výhrady přímo než, že je bude sdělovat přes média.

Podle Válková navíc Stanislav Křeček uvedl ve svých připomínkách nepravdu, protože na přípravě strategie spolupracovali samotní Romové a neziskové organizace, tak jako nikdy v minulosti. "Měla jsem 2 poradce. Editu Stejskalovou a pana docenta Kaleju. Na strategii pracovali členové RomanoNetu a další, kteří se chtěli zapojit. Vůbec není pravda, že by na tom neparticipovali. Možná je to právě proto, tak revoluční a razantní materiál i pro některé rezorty a očividně i pro pana veřejného ochránce práv," dodala v rozhovoru Helena Válková.

Křeček na webu svého úřadu před týdnem uvedl, že chystaná strategie integrace Romů je "nerealizovatelná a sestavená bez znalosti věci". Ve svých připomínkách mimo jiné napsal, že někteří Romové mají problémy s bydlením ne kvůli diskriminaci, ale kvůli tomu, že "devastují bytový fond a přeměňují část obcí ve vyloučené lokality". Křečkovi ve strategii chybí zapojení Romů do řešení. Ombudsmanova zástupkyně Šimůnková ČTK řekla, že ji Křeček kvůli nesouhlasu s jeho připomínkami odvolal ze tří vládních rad.

"Navozuje to podivný pocit odvety za nějaké vyjádření. To by nemělo určitě mezi reprezentanty ochránců lidských práv, nezávislých, volených Poslaneckou sněmovnou, být normální chování, standardní chování. Měli by jít příkladem," řekla Válková. Podotkla ale, že veřejný ochránce má právo si zástupce své kanceláře vybrat.

Podle Válkové zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková na jednání rad chodila vždy dobře připravená. "V každém případě tomu nerozumím," reagovala Válková na to, že Stanislav Křeček svou zástupkyni odvolal ze tří rad.

Šimůnková uvedla, že ji Křeček odvolal z vládních rad pro lidská práva, pro rovnost žen a mužů a pro záležitosti romské menšiny. Členem rady pro lidská práva a rady pro rovnost žen a mužů má být podle jejich statutů výslovně ombudsman. Křeček je uvedený v seznamu členů rady pro lidská práva na webu vlády. Mezi členy vládní rady pro rovnost žen a mužů je ale vedená Šimůnková. Do rady vlády pro záležitosti romské menšiny vysílá kancelář veřejného ochránce podle statutu jednoho zástupce, který je pak členem rady. Jmenuje ho a případně odvolává na ombudsmanův návrh předseda rady, kterým je teď premiér Andrej Babiš (ANO).