Hokejista Dominik Lakatoš skončil ve Finsku a vrací se zpět do extraligy, kde bude hrát opět za Vítkovice

Dominik Lakatoš (FOTO: repro video HC Vítkovie Ridera)

Dominik Lakatoš ukončil své působení ve finském klubu SaiPa a vrací se opět do Vítkovic, kde byl loni nejproduktivnějším hráčem klubu. Ve Finsku stihl odehrát 15 duelů, ve kterých si připsal 6 bodů za 1 gól a 5 přihrávek. S týmem ve čtvrtek absolvoval první trénink. S Riderou dokonce podepsal víceletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

„Mám velkou radost, že můžu prozradit, že jsme se domluvili s Dominikem Lakatošem na návratu do Vítkovic. I pro něj byl přesun k nám v případě konce ve Finsku priorita a nyní ten čas nastal. Těší mě, že majitel klubu Aleš Pavlík navýšil rozpočet na hráče tak, abychom mohli Dominika přivést zpět a sám osobně s Dominikem jeho návrat řešil tak, že jsme se dohodli na podepsání víceletého kontraktu,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel HC Vítkovie Ridera Roman Šimíček.

„Když vám zavolá sám majitel klubu, že vás chce do týmu, tak to pro mě znamenalo strašně hodně a moc si toho vážím,“ uvedl pro média Dominik Lakatoš.

ROZHOVOR

Čtyřiadvacetiletého Lakatoše si po minulém velmi úspěšném ročníku vyhlédl finský klub SaiPa, ale tam se mu až tak nedařilo. V 15 duelech si připsal "pouze" šest bodů (1+5). Navíc jeho jediný gól padl do prázdné branky v poslední minutě zápasu.

Minulý ročník ve Vítkovicích zazářil a nastřádal celkem 44 bodů (24+20).

„Vše směřujeme k tomu, aby už ve středu 17. listopadu byl schopen a připraven nastoupit v zápase proti Plzni,“ dodal Roman Šimíček.

Dominik Lakatoš hrál až do roku 2020 za Liberec odkud přestoupil právě do Vítkovic. Lakatoš, který má částečně romský původ, je mistrem Extraligy z roku 2015, dvojnásobným vicemistrem z let 2017 a 2019. V roce 2016 hrál za českou reprezentaci na juniorském šampionátu, ve stejném roce se stal i nejlepším nováčkem Extraligy a o rok později byl nejproduktivnějším juniorem Extraligy. V roce 2017 byl draftován do NHL New York Rangers. Na konci roku 2020 debutoval v seniorské reprezentaci a hned ve svém prvním reprezentačním zápase vstřelil gól.