Hrdinský čin: Romové zachránili z hořícího bytu v Janově čtyřletého chlapečka i patnáctiletou dívku

Milan Hanko a Daniel Baran, v pozadí požár na sídlišti v Janově (ZDROJ: Milan Hanko)

V sobotu 3. července, hodinu po poledni, vypukl požár na litvínovském sídlišti Janov v Luční ulici. Milan Hanko, který se svou rodinou v tu dobu jel na sídliště navštívit příbuzné, si všiml valícího se kouře z jednoho balkonů panelového domu. Neváhal a vydal se rodině na pomoc.

„Když jsem zaparkoval, uviděl jsem, že se z jednoho bytu na sídlišti valí kouř. Starší paní s dítětem v náručí na mě volala, že hoří. Neváhal jsem a rozeběhl jsem se jim na pomoc,“ říká o svém spontánním činu čtyřiadvacetiletý Milan Hanko, který z hořícího bytu zachránil čtyřletého chlapce.

Pana Milana nenapadlo nic jiného, než vystrašenou paní ubezpečit, aby své dítě pustila z balkonu dolů, že on ho zachytí. A tak se i stalo. Chlapeček byl před hořícím peklem zachráněn. Záhy společně s dalšími Romy zachránil i patnáctiletou dívku, která vyskočila z prvního patra panelového domu chvilku po dítěti.

„Byl jsem odhodlaný zachránit i další lidi z hořícího bytu. Proto jsem na paní na balkoně křikl, ať vyskočí z okna i ta patnáctiletá holka, že se jí pokusíme zachránit. Chytil jsem se s jedním mladým Romem za ruce a po nás to udělalo i více lidí. Holka skutečně z balkonu vyskočila. Bylo to šílené, ale povedlo se nám ji zachránit,“ uvedl pro zpravodajský server Romea.cz Hanko.

Mezitím zavolala přítelkyně pana Milana hasiče. A protože se požár rychle šířil, rozhodl se pan Milan a jeho teprve patnáctiletý bratranec Daniel Baran zachránit i ostatní obyvatele domu.

„Vchodové dveře byly zavřené, museli jsme proto rychle poprosit sousedy, aby nám poskytli vstupní kód. Hned co jsme dveře odkódovali, vběhli jsme s Danielem okamžitě do domu, kde už se valil po chodbách hustý černý kouř. Lidé z nižších pater začali utíkat před dům. A mezi tím, co můj bratranec pomáhal starším lidem se evakuovat do bezpečí, rozhodl jsem se dostat do bytu nad hořícím balkonem, abych mohl rodinu vytáhnout o patro výš. Ale nájemník, který tam bydlel, na mě křičel, že tam nemůžu, protože plameny už šlehají neskutečně vysoko,“ vzpomíná na záchrannou akci Milan, který se nakonec vrátil před dům, kde už stály desítky nájemníků.

„Paní, která byla ještě na balkoně, se dusila kouřem a muž, který tam byl s ní, nereagoval. Evidentně byl v šoku,“ vypráví Hanko, který v rodných Postoloprtech podniká ve stavebnictví.

V tu chvíli už byli na místě všechny záchranné složky včetně výškové techniky. Zdravotnická záchranná služba poskytla lidem, kteří se nadýchali kouřem neodkladnou péči.

Hasičům se podařilo celkem rychle požár dostat pod kontrolu, naštěstí se nerozšířil do dalších bytů a pater panelového domu. Byt po požáru je kompletně vyhořelý, město nabídlo rodině náhradní bydlení.

„Hned, co přijeli hasiči, odešel jsem, abych jim nepřekážel v práci. Ale vrátil jsem se o chvilku později, abych se zeptal, jak se daří tomu čtyřletému klučinovi a zda je v pořádku,“ dodal Milan Hanko, který netuší, zda o hrdinském činu několika Romů, kteří neváhali rodině před požárem pomoci, hasiči vůbec vědí.

VIDEO