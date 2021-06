Jan Horvát se stal mistrem ČR v thajském boxu

Jan Horvát po vítězství ve finálovém zápase (FOTO: ROMEA)

Novým mistrem ČR v thajském boxu ve váhové kategorii do 63,5 kg se stal dvaadvacetiletý Jan Horvát. Rodák z Ústí nad Labem žije střídavě v České republice a ve Velké Británii. Trénuje jak na britských ostrovech, tak v rodném Česku.

"Ve dvou zápasech jsem nasbíral přes 80 bodů a to mě katapultovalo do finále," řekl pro zpravodajský server Romea.cz Horvát. V samotném finále se proti němu postavil 36 letý Jiří Tomáš. Po třech kolech a celkem šesti minutách zápasu byl výsledek 3:0 právě pro Horváta. Tím si ve věkové kategorii 18 - 45 let do 63,5 kg zajistil první místo a tedy trofej a titul mistra České republiky.

"Věřil jsem si, že to dám. Hodně jsem trénoval a dal to ho všechno. Mám skvělé trenéry a moc jim za vše děkuji. Soupeř byl šikovný, připravený, ale dostal jsem ho na tom, že jsem měl lepší techniku a bojovnost," říká nový mistr ČR. Jan Horváth žije střídavě ve Velké Británii a Česku.

"Na ostrovech mám thajského trenéra a tady v Česku Tomáše Berana z ARIES GYM Ústí nad Labem. Právě on mě skvěle připravil na finále mistrovství České republiky. Za to mu patří obrovský dík," dodal Horvát.

Thajskému boxu se Jan Horvát věnuje od svých třinácti. "Od dětství jsem věděl, že chci dělat tento sport. Sledoval jsem vždy K1, MMA a další bojové sporty. Důležité je najít ty správné trenéry a ty já mám a moc jim děkuji,“ řekl pro zpravodajský server Romea.cz Horvát.