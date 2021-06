Jaroslav Miko k úmrtí muže v Teplicích: Apelovat na prošetření celé události, je zcela legitimní požadavek

Jaroslav Miko (FOTO: ROMEA TV)

Při incidentu v Teplicích zemřel mladý člověk. Nechme teď stranou samotný zákrok policie či byl adekvátní vzhledem k situaci a aktuálnímu zdravotnímu stavu zadržovaného, zda šlo či nešlo použít jiných metod k zadržení pachatele a zda tento policejní zákrok měl či neměl přímý vliv na skon toho zadržovaného. Toto nechť ať posoudí objektivně odborníci a kompetentní lidé.

Za sebe jen říkám, že apelovat na prošetření celé události, je zcela legitimní požadavek.

Co ale převládá opět na sociálních sítích, to jsou laciné soudy, že dotyčný byl stejně feťák nebo dokonce že šlo vlastně o Roma, tak co se to tu vlastně řeší.

Lidé obecně rádi lacině soudí druhé. Nejspíše pak získávají pocit, že oni sami jsou lepšími. My nevíme, proč ten dotyčný člověk užíval drogy, jaké měl například dětství, intelekt či jaké měl životní podmínky. Tímto nechci obhajovat užívání narkotik, tím chci jen říci, že lidé závislí na drogách či alkoholu potřebují spíše naší pomoc.

Ten člověk si rozhodně nezasloužil zemřít a minimálně z důvodu nějaké základní empatie k příbuzným zemřelého a úctě k lidskému životu obecně, by se měl každý takových laciných veřejných soudů zdržet tím spíše, pokud se jedná o vrcholné politiky.

Skutečnost, že dotyčný byl Rom, by už vůbec nemělo být a nemůže být důvodem pro zlehčování tohoto úmrtí. Vím, že neexistujeme v ideálním světě a že nelze zabránit takovým nefér postojům, ale vyjádřit se za sebe, takto veřejně, jsem se zkrátka chtěl.