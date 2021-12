Kdo bude mít na svědomí romské oběti Covidu?

David Mezei během demonstrace 26. 6. 2021 v Teplicích (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Slíbil jsem, že se nebudu už nikdy vyjadřovat k živým vysíláním na sociální síti Facebook. Slíbil jsem, že se nebudu vyjadřovat ke Covidu, vakcínám a všem okolnostem, které k tomu patří. Ale pořád čekám, až něco řekne vzdělaná romská veřejnost, která se mlčky dívá na to, jak samozvaný válečník s trestní minulostí, bez vzdělání a jakéhokoliv rozhledu, ovlivňuje masu lidí, kteří jsou na tom s rozhledem podobně jako on. A ono (skoro) nic. Čest výjimkám.

Ano, trvá to už dva roky. Každého to otravuje. Taky mě nebaví restrikce, nařízení, omezení, všeobecný strach a názorové veletoče politiků. A mám plné pochopení pro ty, kteří se nechtějí nechat nutit do očkování, lhostejno z jakého důvodu. Někdo se bojí doby, kterou se látky vyvíjely (a nemá smysl tu psát, že aktuální vakcína je upravená verze vakcíny, která se proti chřipce vyvíjela několik let). Někdo se bojí nežádoucích účinků (četli jste někdy příbalový leták antibiotik? Ibuprofenu? Paralenu? Kapek do nosu?). Někdo se zkrátka nechce nechat od státu buzerovat. A ano, všichni ti lidé mají na své rozhodnutí právo. Jenže práva jednotlivce končí přesně tam, kde začíná ohrožení většiny.

Mezei horlivě vypráví na svém profilu stovkám Romů, že očkování je zabije a pokud dají očkovat své příbuzné, zabijí je také. Co na tom, že absolutně nemá tušení, co je buněčné jádro, molekula a princip mRNA vakcíny je mu stejně cizí jako mě.

A ano, jsem očkovaný. Je očkovaná moje dcera, syn, žena, přátelé, sousedi i můj otec. Mohl bych tu vypsat spousty odstavců o tom, že očkování má význam především v tom, že pokud Covid dostanete, znatelně se sníží pravděpodobnost toho, že umřete. Mohl bych tu vypisovat o tom, že očkováním snížíte pravděpodobnost toho, že nakazíte svojí mámu, tátu, babičku nebo celou rodinu.

Ale já věřím v inteligenci každého z nás. Věřím tomu, že každý je schopný si najít a vyhodnotit informace. Věřím tomu, že každý z nás je natolik odpovědný, že si zkrátka rozmyslí, jestli riskne pobyt na JIP, nebo ne. Tak že nikoho nepřesvědčuju. A nebudu to dělat ani teď. Odmítám na sebe brát odpovědnost za rozhodnutí ostatních.

Což je přesně to, co dělá David Mezei, který aktuálně změnil pole působnosti a místo boje za práva Stanislava Tomáše (za peníze chudých Romů), nebo dovolených v Itálii (za peníze nechudých Romů), nebo řezání se v Ostravě do hrudníku, začal kázat o škodlivosti očkování proti Covidu. A světe div se, uspěl. Nevzdělaný, opakovaně trestaný kopáč se sklony k alkoholu (které předvádí na svém vlastním Facebooku), s drogovou minulostí, zpochybňuje práci renomovaných vědců s desítkami publikovaných prací, vysokoškolskými tituly, profesurami a odbornou prací v zahraničí.

Horlivě vypráví na svém profilu stovkám Romů, že očkování je zabije a pokud dají očkovat své příbuzné, zabijí je také. Co na tom, že absolutně nemá tušení, co je buněčné jádro, molekula a princip mRNA vakcíny je mu stejně cizí jako mě. Mezei má vysokou školu života z Facebooku a z kopáče se stal za tři dny renomovaným biologem/imunologem. Je to asi podobné, jako kdybych já šel radit kardiologovi, jak mi má operovat srdce.

Že Mezei šel a protestoval na Letné s Chcíplým psem, Dělnickou stranou, Volným blokem, SPD, Danielem Landou, Tomášem Vandasem, Mariánem Kotlebou? Že se postavil k těmhle lidem na podium, aby se ukázal na Facebooku? Ok, to je jeho svědomí.

Já k tomu jen dodám, že Landa má na svědomí podporu hnutí skinheads, kteří nás tady beztrestně mlátili desetiletí a mají na svědomí několik desítek rasistických vražd.

Dělnická strana tu organizovala ještě relativně nedávno rasistické pochody a mají na svědomí desítky zmlácených Romů, jako jste vy, já nebo Mezei.

Tajemník SPD ještě před čtyřmi lety vyprávěl v Parlamentu, že Romové, Židé a homosexuálové se mají posílat do plynu.

A jestli tuhle sebranku považujete za partnery pro své tažení proti očkování, je tu něco špatně. Protože spoustu Romů nejen že podporuje Mezeie, ale taky sdílí hoaxy z dílny právě těch lidí, které tu popisuji.

Jako třešničku na dortu bych dodal, že hrdina Mezei podpořil svou účastí taky Vlastimila Pechance, tedy vraha Roma Oty Absolona, který byl v publiku při jeho „projevu“.

Jenže kdo chce mít vliv na veřejnost, musí přijmout i odpovědnost za to, co dělá.

Otázka zní: Vezme na sebe Mezei odpovědnost za to, když na základě jeho živých vysílání umře někdo, kdo se nedal očkovat?

David Mezei přesvědčuje lidi, aby se nedávali očkovat a kdokoliv vysloví jiný názor (jako dneska Jirka Giňa), je okamžitě napaden, urážen a křičí se na něj, že je vrah. A publikum z pro mě absolutně nepochopitelnému důvodu Mezeiovi věří.

Otázka zní: Vezme na sebe Mezei odpovědnost za to, když na základě jeho živých vysílání umře někdo, kdo se nedal očkovat?

Vezme na sebe Mezei odpovědnost za to, když se nakazí jedna, dvě, tři, deset rodin.. protože místo renomovaných odborníků poslouchali kopáče?

Romale, nenechte se mást ani mnou, ani „vysokoškoláky“ z Facebooku. Hledejte informace, ptejte se odborníků. Ptejte se svých praktiků, svých odborníků a teprve potom se rozhodujte o tom, jak budete nakládat se svým tělem.

Bill Gates není majitel světové zdravotnické organizace, čipů je aktuálně na světe tak málo, že nejsou ani do telefonů, natož aby vám je dávali do vakcín.

Hledejte, ptejte se a vyhodnocujte informace. Protože žádný romský spasitel neexistuje a jediný kdo má odpovědnost, jste vy sami.