Lídrovi Přísahy Robertu Šlachtovi záleží na tom, aby sociální dávky nedostávali sociálně nepřizpůsobiví. Jmenoval romskou komunitu!

Robert Šlachta (FOTO: Přísaha)

Politické hnutí Přísaha – to je především Robert Šlachta, bývalý šéf protikorupčního útvaru a zakladatel Přísahy, který se v posledních dnech snaží mediálně svoje politické uskupení vyprofilovat, tak, aby bylo pro potenciálního voliče čitelné a transparentní.

Jak sám říká, jeho hnutí se spíše konzervativní a na politologické mapě ho zatím řadí na „spravedlivý střed“. Kde přesně leží, ještě nevíme, ale zřejmě trošku více napravo. Šlachta se též vyjádřil k problematice dávek a sociálního státu. Deklaroval, že Přísaze (Šlachtovi) záleží na tom, aby sociální dávky nedostávali ti, kdo by je dostávat neměli. A nejen to. Nejadresnější byl v pondělním rozhovoru pro zpravodajský server idnes.cz.

„Já myslím sociálně nepřizpůsobivé. Náš sociální systém je postavený na čestných prohlášeních, podle mě by měla být důrazná kontrola vůči tomu čerpání, zejména u těch lidí, kteří by na ty dávky nemuseli dosahovat. Samozřejmě, ten stát to stojí velké peníze,“ pokračoval Šlachta a dodal, že se jedná např. o oblast severních Čech.

Moderátor se zeptal, zda má přímo na mysli romskou komunitu.

„Sociálně nepřizpůsobiví, nemusí to být jenom Romové. Můžou to být i ti, kdo žijí na úkor druhých, když to řeknu takovýmhle způsobem. Romskou komunitu samozřejmě,“ vysvětloval Šlachta.

Že tato prohlášení nejsou – mírně řečeno – šťastná, vidíte sami. A to hned z několika důvodů.

Za prvé z nich vyplývá, že romskou komunitu (alespoň tu severočeskou) pokládá za sociálně nepřizpůsobivou. Taková generalizace je nepřípustná a především nebezpečná.

Za druhé tvrzení, že náš sociální systém je postavený na čestných prohlášeních bez kontroly, je zcela pomýlené. Například pokud pobíráte dávku v hmotné nouzi, můžete dříve nebo později očekávat velmi důkladnou a někdy i nepříjemnou kontrolu ze „sociálky“. Problematika zneužívání sociálních dávek je mediálně vděčná a v Čechách roky již tradiční, ovšem z hlediska fungování našeho státu zcela marginální.

Za třetí i Šlachta použil často omílanou větu, že stát stojí vyplácení sociálních dávek velké peníze. Vše je relativní, ovšem toto je nesmysl.

Například v roce 2019 dle Českého statistického úřadu činili celkové výdaje 1 523 miliard korun, z toho částka na výplaty státní sociální podpory a pěstounské péče (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče) činila necelých 34 miliard korun. To je 2,23 procenta z celkových výdajů státního rozpočtu.

Samotný příspěvek na bydlení, který se nejčastěji zmiňuje, pak činil jen 7.08 miliardy, tedy 0,46 procenta. To je velmi malé číslo, uznejte sami. Jak se zdá, tak i Robert Šlachta, jehož si veřejnost váží pro jeho neuplatitelnost a čestnost, občas podlehne kouzlu populismu. Nebo si jen zkrátka nezjistil fakta. Těžko říct. To nám ukáže až čas.