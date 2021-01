Lidská práva jsou pro nás víc! Škoda Auto odmítá sponzorovat mistrovství světa v hokeji v totalitním Bělorusku

Automobilka Škoda Auto je dlouholetým sponzorem Mistrovství světa v hokeji (FOTO: Wikimedia Commons, Egon Eagle)

Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovat mistrovství světa v hokeji, pokud se turnaj bude konat v Bělorusku. Pro automobilku je důležité dodržovat, chránit a prosazovat všechny předpisy, které ochraňují lidská práva. ČTK to dnes řekl vedoucí komunikace podniku Škoda Auto Tomáš Kotera.

Partnerství s mistrovstvím světa trvá od roku 1993 a Škoda je hlavním sponzorem šampionátu. Smlouvu s Mezinárodní hokejovou federací (IIHF) automobilka naposledy podepsala před čtyřmi roky s platností do letoška.

"Důsledně dodržujeme, chráníme a prosazujeme všechny předpisy, které ochraňují lidská práva jako celosvětovou základní a všeobecnou potřebu. Z tohoto důvodu Škoda Auto odstoupí z pozice sponzora mistrovství světa v ledním hokeji IIHF 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako jeho spolupořadatel," řekl Kotera.

Hrdým partnerem Mistrovství světa @IIHFHockey jsme už 28 let. Zároveň ale důsledně dodržujeme a prosazujeme všechna lidská práva. Proto #SKODA odstoupí z pozice sponzora MS v ledním hokeji IIHF 2021, pokud bude Bělorusko potvrzeno jako jeho spolupořadatel. pic.twitter.com/HnawTO5ZrE — skoda.cz (@skodacz) January 16, 2021

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král v reakci na to České televizi řekl, že si nedovede představit, jak by bylo možné bez podpory Škody Auto uspořádání šampionátu ekonomicky zvládnout. "Takový je můj názor, ale neznám celková čísla," uvedl Král.

MS mají hostit společně běloruská metropole Minsk s lotyšským hlavním městem Rigou od 21. května do 6. června. V Bělorusku ale po loňském znovuzvolení Alexandra Lukašenka do prezidentské funkce ve volbách, jež opozice jeho autokratického režimu označuje za zmanipulované, vypukly masové protesty. Lukašenko je svými kritiky viněn z jejich násilného potlačování.

Mezinárodní olympijský výbor před měsícem Lukašenka suspendoval stejně jako šéfa národního hokejového svazu Dmitrije Baskova, jenž je podezřelý z toho, že se zúčastnil násilného útoku na aktivistu Romana Bondarenka, který později zraněním hlavy podlehl.

Prezident IIHF René Fasel po nedávné návštěvě Minsku uvedl, že federace má vážné obavy o schopnost Běloruska šampionát společně s Lotyšskem uspořádat. Přiznal také, že IIHF dostala nabídku na převzetí turnaje od Dánska a sama vede jednání se Slovenskem.

Federace se kvůli porušování lidských práv v Bělorusku ocitla pod tlakem některých zemí, jež ji vyzývají, aby Minsku pořadatelství odebrala. Také lotyšští představitelé už loni na podzim uvedli, že vzhledem k situaci v Bělorusku si spolupořadatelství s Minskem neumějí představit.

"Je to důležitá informace především pro IIHF. Rada IIHF se tím určitě bude zabývat. My stejně jako ostatní národní federace účastníků šampionátu čekáme na informaci Rady IIHF o výsledcích návštěvy Reného Fasela v Bělorusku, případně o návrhu dalšího postupu. Potom by se tím zabýval výkonný výbor Českého hokeje," řekl ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Český člen Rady IIHF Petr Bříza už avizoval, že v pondělí se uskuteční další schůzka prostřednictvím videokonference a o situaci se bude znovu jednat. "Samozřejmě od rána jsem měl hodně telefonů a komunikace s kolegy, ta situace se velmi dynamicky vyvíjí. Je potřeba udělat analýzy všech smluvních vztahů tak, aby případné další kroky nepřinesly problémy," řekl Bříza České televizi.

"Platí původní vyjádření, že definitivní rozhodnutí by mělo padnout nejpozději do konce ledna. Rada IIHF je jediný orgán, který může přijmout ve vztahu k pořadatelství šampionátu nějaké řešení. Předpokládáme, že až se s tím Rada IIHF seznámí, tak se obrátí na jednotlivé účastnické země s návrhem nějakého postupu, ke kterému se budeme vyjadřovat," konstatoval Zikmund.