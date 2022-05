Magda Faltová k vládním změnám podpory uprchlíkům z Ukrajiny: Jsem zklamaná a rozzlobená, opatření s námi nikdo nekonzultoval

Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci

Vláda dnes zveřejnila a do sněmovny rozeslala Lex Ukrajina 2, jsem zklamaná a rozzlobená. Občanská společnost – dobrovolníci, nevládní organizace opravdu dělají spoustu práce, jsme každodenně v terénu, poskytujeme poradenství a podporu příchozím z Ukrajiny, pomáháme jim hledat práci, bydlení, řešíme lidi se zvláštními potřebami atd. Poskytli jsme služby, poradenství stovkám klientů a klientek, podpořili nás a podporují desítky dobrovolníků, jedná se o tisíce lidí napříč republikou. Přestože se některých pracovních skupin účastníme a s některými resorty se setkáváme, tak nikdo z nich nekonzultoval opatření schválená vládou v rámci Lex Ukrajina 2, a to i přesto, že na problémy první verze zákona aktivně upozorňujeme.

Vláda včera schválila celou řadu opatření, která zatíží ještě více přetížené úřady práce, odebírá lidem v ubytování, kde mají zajištěnou stravu a hygienické potřeby zcela humanitární dávku. Jakoby jiné potřeby neexistovaly, zcela ignorujeme fakt, že někteří lidé doplácí za léky nebo mají náklady se vzděláním, ženy potřebují vložky a tampony, děti pleny, telefonní poplatky, doprava, obědy pro děti ve škole atd.

Doporučovala bych autorům návrhu, aby si to zkusili, šli bydlet na ubytovnu se dvěma dětmi, sdílet pokoj či společné prostory s cizími lidmi, hledali si v této konstelaci práci v zemi, jejímž jazykem nemluví.

Nastavuje se opatření, které ničemu nepomůže, z dlouhodobého hlediska nic neuspoříme, jen spoustě lidí zpomalíme proces začleňování a osamostatňování.

Je potřeba také říci, že stát často náklady na bydlení v hromadném ubytování neplatí a ani na ně nepřispívá. Existují čistě soukromé kapacity hrazené ze soukromých zdrojů. Úřady práce tak budou dle návrhu posuzovat jednak udělení samotné humanitární dávky, dále rozhodovat o výši solidárního příspěvku dle typu ubytování a v neposlední řadě posuzovat podklady z Ukrajiny týkající se zaopatřenosti či nezaopatřenosti osob pro účely zdravotního pojištění.

Vláda zpřísňuje přístup k finanční podpoře, klade nové a další povinnosti, ale zároveň neotvírá systém sociální podpory pro tyto osoby. Změny a opatření jsou rozsáhlá a jen některá problematická, nicméně celý zákon vznikl zcela netransparentně bez možnosti jej připomínkovat a i o něm diskutovat.

V oblasti integrace migrantů pracujeme 30 let, myslím si, že to jsou zkušenosti, které je dobré zohlednit. Protože výzva, která nás nyní čeká, podpořit velké množství lidí v začleňování do společnosti, je výzva společná. Musíme umět spojit síly, zkušenosti a expertízu proto, abychom uspěli jako společnost.

Je to příležitost posunout se do partnerské diskuse, naslouchání a respektu, ne přehlížení práce a zkušeností druhých. Českou republiku tato krize může posílit, můžeme využít potenciál příchozích a vybudovat společnost soudržnější, ale také to můžeme hodně pokazit.