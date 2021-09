„Škola má každé dítě rozvíjet na maximum,“ říká oceněná ředitelka trmické školy Marie Gottfriedová

Blížící se začátek školního roku bude již podruhé ovlivněn pandemií covidu. Jak by se k hygienickým opatřením měli učitelé i rodiče postavit? Jaké výhody přináší inkluzivní vzdělání a jak se základní škole v ústeckých Trmicích podařilo zbavit nálepky škola se špatnou pověstí, si Patrik Banga v pravidelném pondělním Rozhovoru povídal s její ředitelkou Marií Gottfriedovou, která se v červnu stala absolutní vítězkou ankety Ředitel/ka roku 2020/2021.

Podle statistik každé sedmé dítě v Ústeckém kraji nezíská úplné vzdělání. „Snažíme se dítě motivovat ke vzdělání, a pokud se na jeho cestě vyskytne překážka, ať už v podobě nepodnětného rodinného zázemí, nemocného rodiče apod., společně hledáme řešení,“ říká ředitelka Gottfriedová.

Škola má podle ní nezastupitelnou příležitost, jak nepřízeň životních podmínek, ze kterých dítě pochází, významně eliminovat a nerovnosti zmírňovat, anebo při nešťastném, neochotném přístupu hendikepy posilovat, umocňovat, a tím dítě demotivovat a odsoudit ho k neúspěchu a předčasnému odchodu ze vzdělávání, což neblaze ovlivní jeho další profesní možnosti.

Je proto přesvědčena o tom, že do školy by děti měly chodit rády a cítit se v ní dobře. Nechtěla, aby ty trmické dojížděly do škol v Ústí nad Labem. Proto škola začala nabízet odpolední aktivity a pestřejší vzdělávací program, ale zakládá si i na přívětivé atmosféře a dobrých vztazích. „Už jsme se naopak stali školou, kterou rodiče z Ústí nad Labem a okolí vyhledávají a volí si ji,“ zmiňuje v rozhovoru Marie Gottfriedová důkaz, že škola, třetinu jejíž žáků tvoří Romové a druhou třetinu žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, získala dobrou pověst.

Jedním z důvodů je i uplatňovaný inkluzivní přístup. Odmítá tendence rozdělovat děti na „normální“ a na ty, kteří vyžadují nějakou formu pomoci. „Stereotypy v našich hlavách přetrvávají, ale legislativa je naštěstí nastavena tak, aby se mohly společně vzdělávat všechny děti společně.“ Jedním z takových předsudků je podle ní představa, že inkluze snižuje kvalitu vzdělávání, že je na úkor dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají.

„Systém inkluzivní podpory naopak umožňuje erudovaně rozvinout každé dítě v možnostech jeho potenciálu na maximum. Navíc se děti učí životním dovednostem, kooperaci, vzájemné komunikaci. Kde jinde, než na základní škole se vám sejde budoucí zedník, profesor, vědec, lékařka, kadeřnice?“ upozorňuje na důležitý společenský aspekt základní školy, který je předpokladem soudržné prosperující společnosti.

Škola musí reagovat na proměňující se svět

Na začátku epidemie vloni v březnu i trmická škola tápala. Nejprve zjišťovala, kolik rodin není schopno zajistit dětem online výuku a 20 rodinám poskytla vybavení a pomohla s internetovým připojením. Získávala od dětí i rodičů zpětnou vazbu, co vyhovuje, co nevyhovuje, a postupně model online vzdělávání dotáhla ke spokojenosti všech.

„Díky profesionalitě a hlavně ochotě našich pedagogů jsme v rámci možností dosáhli maxima. Připojili jsme všechny děti,“ vzpomíná Gottfriedová a dodává, že u několika žáků online výuka nefungovala a škola musela nastavit systém individuálního vzdělávání, aby se také mohli vzdělávat a rozvíjet.

Na začátku letošního září se děti budou muset opět podrobit testování na onemocnění covid-19. Neotestované dítě nemůže cvičit a zpívat ve vnitřních prostorách, musí mít roušku a stravovat se odděleně. Rodiče by si podle Gottfriedové měli uvědomit, že testy chrání nejen před nemocí, ale také před izolací. „Je to nutnost, abychom se mohli živě ve škole potkávat. Úkolem nás dospělých je hlavně děti zklidnit. Uvědomme si, že nás děti zrcadlí, neměli bychom na ně naše úzkosti přenášet a měli bychom jim dopřát radost z toho, že se mohou potkávat se svými vrstevníky,“ upozorňuje.

„Pokud z nějakých důvodů rodič nenechá své dítě otestovat, je povinností školy nedopustit, aby bylo takové dítě stigmatizované, diskriminované, vyčleněné na okraj. Škola by měla vymyslet způsob, jak i neotestované dítě zapojit do výuky,“ podotýká ředitelka Marie Gottfriedová, která byla hostem pondělního Rozhovoru ROMEA TV.