Mezinárodní romská organizace ERTF: Státy musí zavést preventivní opatření a zajistit sankce proti anticiganistickým projevům

Miranda Vuolasranta, President of the European Roma and Travellers Forum (ERTF)

Osmdesát procent Romů dnes v Evropě nadále žije v chudobě. Žijí v domácnosti, kde je příjem rodiny pod celostátními rizikovými prahovými hodnotami. Devadesát procent romských dětí je ohroženo chudobou a chodí velmi často do postele hladoví. V posledních dvou letech šest ze sedmi případů končí u Evropského soudu pro lidská práva (ECTHR) kvůli rasové diskriminaci a porušování práv Romů. Jedna zřejmá otázka, která vyplývá z pouhého pohledu na tato čísla, zní: Co letos slavíme 8. dubna? Ptá se ve svém prohlášení k Mezinárodnímu dni Romů mezinárodní romská organizace Evropské forum Romů a travellerů (ERTF). Zpravodajský server Romea.cz zveřejňuj eprohlášení v plném znění.