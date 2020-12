Milionářka strávila týden v Děčíně. Pomohla kromě jiného i romským dětem

Simona Kijonková (FOTO: Prima TV)

Simona Kijonková si musela vystačit s pouhými 550 korunami na týden. Zakladatelka Zásilkovny, jejíž obrat v roce 2019 překročil miliardu korun, se v rámci pořadu televize Prima “Milionář mezi námi“ jela podívat do Děčína. Během týdenního natáčení se zapojila do pomoci seniorům, dětem ze sociálně slabých rodin a týraným ženám.

V Děčíně Simona v utajení pracovala ve spolku Indigo Děčín, které funguje jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a také zařizuje terénní sociální službu.

"Vyrůstala jsem v Karlových Varech v Rybářích, ve čtvrti osídlené romskou komunitou. Moje sousedka byla Romka, setkávala jsem se s řadou romských dětí. Není mi to cizí. Naopak, bylo to pro mě velmi emotivní, kolikrát jsem se v těch dětech nebo situacích viděla,“ uvedla Kijonková.

"Vrátilo mě to v čase. Vyrůstala jsem pouze s maminkou samoživitelkou. Nebyly jsme na tom dobře. Vím, co je to chudoba. Chodila jsem s lístečkem na nákup a psala si tam ceny tak, aby na nákup stačilo například jen 200 korun,“ uvedla k omezenému rozpočtu na pouhých 550 korun majitelka Zásilkovny, která dnes doručuje balíčky ve třiceti zemích Evropy.

Na konci pořadu se Simona všem oficiálně představila a dala všem subjektům, ve kterých pomáhala, finanční částku, která je podpoří v další činnosti.

