Miroslav Brož: Tohle je špatně. Nepřátelská diktatura Rusko nás v souvislosti se smrtí Stanislava Tomáše poučuje o lidských právech

Miroslav Brož při projevu u památníku v Letech u Písku 13. 5. 2013. (FOTO: ROMEA TV)

Tohle je špatně. Ruský autoritativní režim kritizuje Českou republiku za porušování práv Romů a požaduje důkladné vyšetření smrti Stanislava Tomáše. Vadí mi, že jsme se dostali do situace, kdy nás bude nepřátelská diktatura poučovat o dodržování lidských práv. Situace Romů v Rusku je stejně špatná jako tady, o zatýkacích a jiných metodách ruské policie ani nemluvě..

Nejhorší na tom je, že jde o tnutí do živého, že je co kritizovat - práva romské menšiny a jednotlivců jsou v ČR porušována dnes a denně, Romové čelí diskriminaci, nebo rovnou segregaci, snad v každé oblasti života. Nikdo to skutečně neřeší. Anticikanismus je tak moc "normální", většinový a mainstreamový názor, že ho většina lidí ani není schopna vidět a rozpoznat v chování a myšlení svém, nebo ostatních.

Česká republika je skutečně dlouhé roky, znovu a znovu kritizována za tento tristní stav ve zprávách různých mezinárodních a evropských institucí a vyzývána k nápravě, ale žádné kroky k nápravě se nepřijímají, naopak situace se stále zhoršuje, chudoba a vyloučení romských komunit se prohlubuje.

Nebudu tady znovu rozebírat, jak je skandální, že politici a policie veřejné tvrdí, že u zásahu proti Stanislavu Tomášovi vše bylo v pořádku, policisté postupovali úplně správně a nic se vlastně nestalo, a tvrdí to ještě před ukončením vyšetřování. Někteří to tvrdili už před jeho začátkem. To že předseda vlády a další, v televizi říkají, jak stále probíhající vyšetřování dopadne a děkují policii za zásah, při kterém zemřel člověk, to samozřejmě otřásá důvěrou (snad nejen) Romů a Romek v právní stát.

Jako občana a voliče mě štve, že se tady v ČR nenašel jeden politik, nebo politička, který by zajeli za pozůstalými, přivezli kytku, popřáli upřímnou soustrast a nabídli pomoc a podporu. To čím si teď prochází rodina Stanislava Tomáše, bych nepřál nikomu.

Příští týden za rodinou podle našich informací přijedou někteří evropští politici, udělat to, co ti čeští teď před volbami, ze strachu o hlasy většinově anticikanistických voličů, neudělají. Ale to je až za týden.

Moc bych si přál, aby to neskončilo největším trapasem, totiž že ty kytky a lidské gesto soustrasti rodina dostane od Putina, a zaveze to tam ruský velvyslanec.

Taky si myslím, že tohle mediální prohlášení Rusko neudělalo kvůli české veřejnosti, protože tímhle Čechy a i své fanoušky mezi nimi jen naštve, ale kvůli mezinárodnímu veřejnému mínění a mezinárodní romské komunitě. Tady to v médiích moc není, ale kauza Stanislava Tomáše má velký mezinárodní ohlas, před českýma ambasádami a konzuláty v celý Evropě teď každý den probíhají docela velké demonstrace.