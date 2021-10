Na zavřeném sparťanském hřišti kvůli rasismu vytvořily děti úžasnou atmosféru. Právník fotbalisty Kamary je přesto nazval rasisty

Nadšené děti 30. 9. 2021 na utkání Sparta proti Rangers (FOTO: Twitter AC Sparta Praha)

Právní zástupce fotbalisty Glena Kamary Aamer Anwar kritizoval fakt, že dětští návštěvníci utkání Evropské ligy na stadionu Sparty bučeli při každém kontaktu záložníka Rangers s míčem. Podle Anwara děti bučely na všechny fotbalisty tmavé pleti skotského týmu, Praha má podle něj problém s rasismem. Podobně o utkání informují i některá britská média. Naopak sparťanský střelec rozhodujícího gólu popsal atmosféru jako úžasnou a dojemnou. Nadšení dětských diváků bylo dle infornací zpravodajského serveru Romea.cz obrovské a nemělo s rasismem nic společného.

Hanckovi z atmosféry vytvořené dětmi naběhla husí kůže a bylo mu do pláče

Sparta měla pro čtvrteční duel zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců směrem k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání předkola Ligy mistrů. Díky výjimce mohlo na stadion 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Sparta zápas vyhrála 1:0, Kamara duel po dvou žlutých kartách nedohrál.

"S kluky jsme to probírali i v kabině. Nevím proč, ale bylo to velmi dojemné. Když jsme vyběhli na trávník, naběhla mi husí kůže. Bylo mi až do pláče a pořád trochu je. Nevím, jestli to bylo tou energií. Bylo to něco, co jsem v životě nezažil. Fakt jim musíme poděkovat, že atmosféra už při rozcvičce a během celého zápasu byla vynikající a pozitivní. Věřím, že výkonem a vítězstvím jsme se dětem odvděčili a že na ten večer dlouho nezapomenou," řekl Hancko na tiskové konferenci.

Kamarův právník: Praha má problém s rasismem

Skotská média si už během zápasu všimla toho, že každý kontakt finského reprezentanta s míčem vyvolal z hlediště bučení. Kamara, jehož rodina pochází ze Sierry Leone, v jarním osmifinále Evropské ligy obvinil obránce Slavie Ondřej Kúdelu z rasismu a UEFA českého reprezentanta potrestala na 10 zápasů včetně mistrovství Evropy. Kamarovi, který po utkání v Glasgow v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání.

"Když jsem slyšel o zavření stadionu Sparty Praha, doufal jsem, že Glen a další černí hráči nebudou čelit urážkám a rasismu a budou prostě moci hrát fotbal," uvedl krátce po zápase Anwar v prohlášení, které cituje například server The Athletic.

"I když jejich fanoušci dostali zákaz, nebylo nic platné, že stadion byl naplněn deseti tisíci školáky. Velká část těchto dětí bučela při každém dotyku s míčem Glena a všech dalších černých hráčů Rangers. Dnešek znovu ukázal, že Praha má vážný problém s rasismem, a jako obvykle UEFA nereaguje," pokračoval skotský právník a aktivista.

Kouč Rangers si během utkání ničeho nevšiml

Kouč Rangers Steven Gerrard si ale ničeho podobného během utkání nevšiml. „Soustředil jsem se na hru, ničeho jsem si nevšiml. Ale pokud pro to budou důkazy, budeme to řešit. Jestli se to fakt stalo, jsem z toho zklamaný. Ale ne překvapený," řekl po utkání kouč Rangers Steven Gerrard.

"Urážky vůči Kamarovi zastínily prohru Rangers v Evropské lize. Pro finského reprezentanta šlo o další těžko pochopitelný a řešitelný večer. Po celé utkání byl hanebně terčem útoku z tribun. Jeho posledním činem bylo, že se stal obětí žalostného rozhodnutí tureckého rozhodčího," uvedl web deníku The National. "Rasismus byl deprimujícím pozadím tohoto zápasu," dodal server BBC.

Kamara byl vyloučen v 74. minutě. "Největší jásot v utkání, vyjma gólu Dávida Hancka, nastal, když Kamara obdržel dvě žluté karty po faulech na Michala Sáčka. Rangers se v plném počtu nemohli dostat do zápasu a v oslabení nedokázali odvrátit druhou prohru ve skupině," napsal web sportovního kanálu Sky Sports.