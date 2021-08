Naděje slovenské atletiky je těhotná! Další vítězství běžkyně v balerinkách, Annymárie Horváthové, se odkládají

Annamária Horváthová se stala dorosteneckou mistryní Slovenska v běhu na 1500 metrů. (FOTO: Faceboook/Centrum volného času Cvrček)

Kariéra talentované romské atletky Annamárie Horváthové, dorostenecké mistryně Slovenské republiky v běhu na 1500 metrů, zřejmě nebude stoupat tak strmě vzhůru, jak se zpočátku zdálo.

Čerstvě šestnáctiletá dívka žijící v romské osadě u Moldavy nad Bodvou je těhotná. Přítel, s nímž měla vztah deset měsíců a před pár měsíci se k němu nastěhovala, jí opustil.

„Rozešli jsme se, má novou přítelkyni,“ potvrdila Annamária pro Nový čas.

Bohužel se tak naplnila předpověď jedné ze sousedek: „Anna do léta skončí se sportem, protože bude těhotná. Její matka s tím nic nenadělá. Je to její první chlapec, je do něho velmi zamilovaná a teď ji nic jiného nezajímá!“

Annamária šokovala před třemi roky celé nejen sportovní Slovensko, když vyhrála místní běžecké závody jen ve starých roztrhaných balerínkách. Její úspěch byl hitem na všech sociálních sítích a děvčeti sportovní odborníci předpovídali zářnou budoucnosti, včetně trenéra Norberta Pecze, který se jí ujal.

Přesto těhotenství nemusí sen o dalších velkých atletických vítězstvích ukončit. Například francouzská biatlonistka Marie Dorin Habertová se stala mistryní světa pouhých šest měsíců po porodu. Stejně úspěšný návrat do vrcholového sportu zaznamenaly i oštěpařka Barbora Špotáková nebo kajakářka Štěpánka Hilgertová. Z běžeckých sportovkyň pak je možno zmínit Kristiinu Mäki, maminku sedmiměsíčního syna Kaapa, která před týdnem běžela finále olympijského závodu na 1500 m v Tokiu.