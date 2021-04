Nikdy se neboj být sám sebou, říká Brooke Paveková, Američanka s romskými kořeny, která má přes 700 tisíc followerů na sociálních sítích

Brooke Paveková

Američanka Brooke Paveková, studentka historie, původem Romka po tatínkovi, který pochází z Čech, a také Polka s židovskými kořeny po mamince. Na své kořeny je pyšná a často o nich mluví na sociálních médiích, kde ji sleduje přes 700 000 příznivců. Stala se tak populární díky svým krátkým, zábavným videím o historii na TikToku mezi mnoha mladými lidmi, že o ní psala i významná média jako je BBC nebo Time magazine. Upozornila na i iniciativa the.future.is.roma.

“Je to bláznivé,” mluví Brooke na svém účtu na Instagramu o svém nečekaném úspěchu v roce 2019. “Na začátku roku (2019) jsem byla odmítnuta, když jsem se ucházela o práci mých snů. O pár týdnů později jsem začala svůj TikTok a nikdy by mě nenapadlo, co se stane.”

Svoji romskou identitu si podle svých slov uvědomovala odmala, díky svému otci a jeho rodině, ale nejvíce na ni zapůsobilo, když ji otec vzal do Čech, na místo, odkud pochází.

Brooke: Být Rom je krásná věc

“Být Rom je krásná věc," říká Brooke na facebookové stránce the.future.is.roma. “Romové jsou silní a odolní lidé a v jejich kultuře je velká krása.”

Brooke, která obdivuje Julia Caesara a svůj účet na Instagramu a TikToku má pod názvem Slaviccaesar (Slovanský Cézar), je nejen milovnicí historie, ale i zápálenou aktivistkou za práva menšin. Na svém instagramovém profilu i na TikToku, kde si vede ještě další účet nazvaný Sapphiclemon, určený lidem s odlišnou sexuální orientací, bojuje svým neotřelým způsobem za svobodu lesbiček, mezi něž se sama řadí.

“Nemohu mlčet, když LGBT komunita je v Polsku stále více napadána a utlačována,” říká Brooke na svém Instagramu. “Vyrostla jsem se svojí polskou identitou, s polskými vtipy a polskou vlajkou. A nyní se bojím vrátit do země, odkud pochází má rodina. Moji příbuzní zemřeli v boji za Polsko. Velká část mých předků je pohřbena v masových hrobech a jejich popel je rozprášen v místech jako je Auschwitz. Nemohu teď do Polska ani jet, aniž bych se bála, že budu napadena, budu-li tam s přítelkyní. Těžko si dokážu představit bolest LGBT Poláků, kteří v zemi žijí.”

“Možná tím rozčílím některé Poláky, ale já nemohu změnit to, čím jsem. Nezměním skutečnost, že jsem Polka. A nemohu změnit skutečnost, že jsem LGBT,” dodává Brooke.

Brooke rozhodně není lhostejný osud Polska, ale ani osud Židů a Romů, jejichž těžkou historii často zmiňuje na sociálních sítích, kde se ve svých příspěvcích často vrací ke smutným událostem a genocidě za 2. světové války.

“Nikdy nezapomeňme na 6 milionů zabitých Židů a na 500 000 až 1000 000 zabitých Romů. Nikdy nesmíme zapomenout na rodiny, které zmizely, na plynové komory a vraždy. Já budu až do posledního dechu bojovat proti antisemitismu a antigypsismu. Tohle už se nikdy nesmí opakovat,” píše dále Brooke Paveková na Instagramu.

Brooke ví, jak zaujmout mladé publikum

Paveková si založila svůj TikTok o historii v období před maturitou na střední škole, kde jejím hlavním maturitním předmětem byl právě dějepis a školní zápisky jí sloužily jako materiál k videím. Studentka na nich, často převlečená do různých historických kostýmů, vtipným a kreativním způsobem hovoří o zajímavých epizodách z historie, ať už se jedná o období starověkého Říma, druhou světovou válku nebo třeba Francouzskou revoluci. Vybírá si velká témata, ale i různé kuriozity, jako když popisuje rozmanité mučící metody v minulosti nebo mluví o touze Julia Caesara po dokonalém účesu. Brooke zkrátka ví, jak zaujmout mladé publikum a patnácti sekundová videa jsou dost dlouhá na to, aby vzbudila pozornost a zároveň dost krátká na to, aby nezačala nudit.

Mladá dívka, která kromě historie miluje Shakespeara a na sociálních sítích cituje své oblíbené básně, se často ve svých příspěvcích věnuje silným osobnostem z řad žen.

Těm, které se dovedly postavit režimu či bojovaly ve válce, jako například sovětské bojovnice za 2. světové války a Las Adelitas, skupina žen bojujících v mexickém povstání na začátku 20. století, nebo umělkyním, jako byla ruská básnířka židovského původu Sophia Parnok a polská hudebnice Wanda Landowská.

Brooke má o své budoucnosti jasnou představu a po ukončení studií se chce stát profesorkou historie. Ze sdílených videí, kde je v pozadí často vidět její pokoj, ozdobený třemi vlajkami, českou, polskou a duhovou vlajkou LGBT, je zřejmé nejen její zapálení pro dějiny, ale i jak moc je pro ni důležité uvědomovat si svoji identitu. Její životní postoj snad nejlépe dokáže shrnout jedno její doporučení: “Nikdy se neboj být sám sebou.”