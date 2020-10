Nový člen "romské rady" Vladimír Čermák: Rada nekomunikuje s romskou veřejností, chci se kromě jiného zaměřit na zaměstnanost a konkurenceschopnost romských firem

Vladimír Čermák

Čerstvý inženýr ekonomie Vladimír Čermák, který se stal v září novým členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, se chce zaměřit především na zaměstnanost a konkurenceschopnost romských firem na trhu práce. Chtěl by se také analyticky věnovat kontrole finančních toků z EU a hodnocení dopadů projektů, krajských koordinátorů a dalších osob podílejících se na integraci Romů financovaných z veřejných rozpočtů. Vláda čtyři nové členy jmenovala 21. září 2020.

Co očekáváte od členství v "romské radě"?

Do Rady jsem samozřejmě vstoupil s cílem se aktivně podílet na její činnosti. Avšak nejsem naivní a neočekávám, že v nejbližších měsících změním směr, jakým se rada udává. Je zapotřebí brát v potaz, že samotná rada je poradním orgánem a bez vůle a spolupráce Úřadu vlády se žádané změny nedostaví.

Každopádně členství v Radě z pozice mladého Roma vnímám jako závazek k našemu národu a budu aktivně přispívat svými postoji, zkušenostmi, a především každodenní pílí a prací na budování lepší budoucnosti pro naše děti. Jsem si vědom, že je před námi ještě velký kus práce, a proto jsem do rady vstoupil. S očekáváním, že nebudu příliš kecat, ale makat.

Na jakou oblast se chcete zaměřit?

Mou vizí je zejména přiblížit Radu mladým Romům a vnést do ní myšlení mladé nastupující generace. Jsem čerstvým inženýrem ekonomie, tudíž je přirozené, že se zaměřím především na zaměstnanost a konkurenceschopnost romských firem na trhu práce. Věnuji se podnikání a managementu, a právě tyto dovednosti a dosavadní zkušenosti bych chtěl v radě využít pro tvorbu dílčích kroků ke zlepšení pozice Romů na trhu práce, statků a služeb.

Jak hodnotíte dosavadní činnost rady, co by se mělo změnit?

Dosavadní činnost rady jsem pozoroval pouze zvenčí, tudíž nemohu objektivně vytvářet úsudky. A to i z důvodu, že rada dle mého názoru příliš nekomunikuje s veřejností. Aktuálně rada vytváří strategický dokument na následujících 10 let, ale široká romská veřejnost, které se to jistě týká, touto informací nedisponuje. I proto bych chtěl činnost rady, na které se já osobně budu podílet, přiblížit lidem, aby se jednalo o nás s námi.

Největší potřebu změny cítím ve změně statutu samotné rady. Je zapotřebí klást větší důraz na aktivní přístup členů, který bude doplněn o větší pravomoc nad kontrolou a hodnocením kroků subjektů zapojených do emancipace a integrace Romů. Vidím smysl ve zřízení Výboru pro kontrolu a hodnocení naplňování Strategie romské integrace a Výboru pro zajištění rovných příležitostí Romů na trhu práce. Dále bych tíhnul k analytickému přístupu kontroly finančních toků z EU a hodnocení dopadů projektů, krajských koordinátorů a dalších osob podílejících se na integraci Romů financovaných z veřejných rozpočtů.