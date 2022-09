Patrik Banga: Lži, agrese a napadání volby nevyhrávají!

Patrik Banga (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Už více než deset let píšu povolební komentáře a celkem pravidelně začínám stejně. Napíšu cosi jako „nechodíte k volbám, nedivte se“. Ani tentokrát to není jiné. Plošně Romové neuspěli. Uspěli jednotlivci. Tři ženy a šest mužů. V Chomutově slaví velký úspěch Renata Adamová, kterou podpořilo více než tři tisíce voličů a jen o 158 hlasů zaostala za vítězem tamní kandidátky ANO. Uspěl i Josef Baláž za ODS, kterému dalo hlas více než dva tisíce voličů, uspěl také Marian Dancso.

Chtěl jsem napsat, že neuspěla politická strana Roma Luma (RL). Ale kdybych napsal že neuspěla, nepoužil bych správný obrat. Roma Luma schytala debakl. Takový debakl, že třeba v Sokolově jí nevolili ani vlastní kandidáti, kteří buď nepřišli k volbám, nebo volili jinou stranu. Otázka zní, jak je to možné. Jak je možné, že stranu Roma Luma (až na předsedu, který kandidoval na Praze 11) přišlo volit dohromady kolem sto padesáti voličů? Vždyť představitelé této strany už předem vyhrožovali, že až vyhrají, začnou rušit neziskovky (což sice na komunálu nemůžou, ale to je na další komentář).

Lži, agrese a násilí volby totiž nevyhrávají a voliči vystavili agresivní rétorice tohoto spolku poměrně jasnou stopku. Představitelé této strany totiž lžou nejen navenek, lžou a manipulují také dovnitř své „voličské základny“. Kdyby nelhali, museli by se celkem jasně postavit k tomu, že v Ostravě nepostavili kandidátku kvůli odporu kandidátů, kteří nesouhlasili se spojením s extrémistou Robertem Vašíčkem, exčlenem SPD. Kdyby nelhali, museli by jasně říci, co například dělali v Bruselu.

Na internetu prezentovali svou „misi“ jako velmi úspěšnou. Ve skutečnosti se setkali s asistentem poslance, což je podobné, jako kdybyste zašli do českého parlamentu a předali dopis sekretářce. Kdyby nelhali, nemohl by si jejich předseda Cavali dovolit přijít jako host na jednání MHMP a tam naprosto bez cuknutí tvrdit, že nikdo nemá právo „rozhodovat za Romy“ a jediný kdo to právo má, je Roma Luma. Ne, nemá. Roma Luma nemá žádná práva, protože není legitimně zvolenou stranou a i kdyby byla, nemá právo jakkoliv rozhodovat o žádných lidech. Toto právo si přisvojují extrémisté, ke kterým tuto politickou stranu osobně řadím.

Jenže předseda strany lže dál,a to i ve chvíli kdy věděl, že strana schytala debakl. Teď totiž předseda Cavali tvrdí, že „sundal SPD“. A to je další lež. Koalici SPD, Trikolory a Svobodných třeba v Sokolově volilo přibližně 730 lidí. Roma Lumu 25. I kdyby Cavali „ubral“ oněch dvacet pět hlasů, na pořadí se nic nezmění. Totéž samozřejmě platí třeba v Hradci Králové, kde Roma Luma „ubrala“ SPD celých 90 voličů (z více než 1800).

Zjevné také je, že nikdo z RL nepochopil přepočítávací systém, protože oslavují 3288 hlasů na nejúspěšnější kandidátce, ale už tam nepřipíšou, že každý volič měl k dispozici tolik hlasů, kolik bylo členů na kandidátce. V tomto případě tedy kolem 88 lidí. Pokud tedy Cavali ve videu říká, že „tři tisíce dvě stě hlasů je ranec“, tak mu doporučuji použít kalkulačku.

Jenže lži nejsou jediným problémem. Představitelé této strany zavedli na internetu „standard“, který ve své podstatě obsahuje krom lží také agresi. Kdo trošku sleduje sociální sítě tak zjistí, kolika lidem představitelé strany vyhrožovali. Některým lidem v živém vysílání vyhrožovali fyzickou likvidací. Jakmile s představiteli strany někdo nesouhlasí, stává se obětí urážek jak představitelů, tak jejich fanoušků. Kdokoliv má vzdělání, je „gádžo“. A kdokoliv nesouhlasí s čímkoliv, tak „hází klacky pod nohy“ a následuje vše, co jsem popsal.

Ti co uspěli, mají (většinou) vysokoškolské vzdělání nebo za sebou mají mnoho let velmi odborné práce na lokální úrovni.

Já například jsem kolaborant. O dalších věcech se raději zmiňovat nebudu, protože jsou předmětem trestního řízení.

Jenže výsledky (nejen) RL o něčem svědčí. Romové stále nechodí k volbám a pokud ano, nemají romští kandidáti jejich důvěru. I proto možná letos v Trmicích neuspěli Martin Bajger a jeho otec Ján. Volilo je pouhých 40 voličů a to je tragédie především proto, že zrovna Trmice jsou oblastí, kde je Rom v zastupitelstvu přímo žádoucí, stejně jako v blízkých Neštěmicích. Tam neuspěl Lukáš Pulko, přestože kandidoval ze druhého místa na kandidátce a získal 106 hlasů. Jen o jedenáct hlasů méně získal další tamní kandidát, Vladimír Gorol. Maria Džobáková (STAN), která kandidovala na Mojžíři, získala 109 hlasů, Milada Vyleťalová (Přísaha) 56.

Že je možné uspět na kandidátkách místních sdružení nebo tradičních (velkých) politických stran, dokázal například pedagog Marian Dancso, který v Lomu obhájil svůj post v zastupitelstvu, stejně jako Josef Sivák, který se po osmi letech dostal do zastupitelstva díky preferencím voličů. Částečně uspěl také Karel Karika, který obhájil mandát v zastupitelstvu Ústí nad Labem-město, ale už neobhájil pozici na ústeckém magistrátu, kde kandidoval až ze třicátého místa. Absolutního mega úspěchu dosáhla Renata Adamová (ANO), která v Chomutově získala 3 217 preferenčních hlasů a obhájila tak svůj post. V Olomučanech uspěl také Jiří Daniel.

Pokud bude čtenář pozorný a projde jednotlivé (úspěšné) kandidáty, zjistí ještě jednu velmi podstatnou věc, která drtivou většinu kandidátů spojuje. Vzdělání. Ti co uspěli, mají (většinou) vysokoškolské vzdělání nebo za sebou mají mnoho let velmi odborné práce na lokální úrovni. Proto jsou důvěryhodní. Na řadě míst tak budou zasahovat do toho, co se (nejen) kolem romské komunity děje. A přesně to jsou ti lidé, kteří se každodenně „perou“ za to, aby postavení naší komunity bylo lepší, než tomu bylo dosud.

A tím se vracím na začátek svého textu. Lži, agrese a násilí žádné volby nevyhrají. Vyhrávají ti, kdo pracují jinde než na Facebooku. Parta diletantů se základkami (?), jejichž jediným programem je napadání neziskovek, které už třicet let pracují na tom, aby mohli uspět lidé jako je Adamová nebo Karika, nemají co nabídnout. Volby nevyhrává fotka s Babišem a nevyhrává je ani fotka budovy Evropského parlamentu. Volby vyhrává tvrdá práce. A to někteří rádoby představitelé dosud nepochopili. Etnicky zaměřená (čti jako romská) strana nemá šanci v místním prostředí upět.

Upřímně si přeji, aby trend byl přesně opačný. Aby Romové kandidovali za majoritní strany a uspěli. Aby byl standardem romský starosta, nebo radní. Teprve potom můžeme doufat, že časem budou Romové mít zástupce i na vyšších pozicích. Kdo ví, třeba v Senátu nebo PSP ČR.