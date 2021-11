Pikantní souboj v kleci MMA. Romský barber a zpěvák Jaroslav Oláh se utká s Filipem Grznárem, který vyhrožoval vyvražděním Romů

Filip Grznár a Jaroslav Oláh (FOTO: https://iamfighter.cz/)

V rámci sobotního turnaje organizace I AM Fighter proběhne i velmi pikantní MMA duel mezi kontroverzním kulturistou Filipem Grznárem a barberem, zpěvákem a moderátorem romského Roma rádia Jaroslavem Oláhem.

Filip Grznár byl před časem odsouzen k pokutě 15 tisíc korun za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za schvalování trestného činu. Grznár totiž před více než třemi roky natočil video, v němž schvaloval vraždu Roma na chomutovském sídlišti a vyhrožoval vyvražďováním.

„Nějaký cikán najížděl autem do lidí a někoho zranil. Nějaký člověk se tam proti němu ohradil, vzal legálně drženou devítku a zastřelil ho. Dobrou věc udělal. Problém je v tom, že zku… česká justice ho bude posílat za katr, docela na raketu, hrozný. A cikáni chtějí dělat nepokoje a vyhrožují jeho rodině. Jestli to udělají, tak si pro ty cikány jedu do Chomutova. Vyvraždím to,“ řekl doslova Grznár ve zmíněném videu a nyní se má v kleci utkat s Jaroslavem Oláhem, který kromě toho, že se účastnil pěvecké soutěže SuperStar je i Rom.

Podle sázkových kanceláří je jasným favoritem souboje Jaroslav Oláh, ale zkušenosti z MMA klece, má větší Grznár. Třicetiletý romský zpěvák a barber Oláh má za sebou jedenáct zápasů v boxu, ale MMA je něco jiného, takže výsledek nemusí být jednoznačný.

Jaroslav Oláh se speciálně na sobotní duel připravoval posledních deset týdnů. „Trénoval jsem v pražském RPG Gymu pod Davidem Vyvážilem, kondičně se o mě staral Roman Gomola. No a také jsem se válel s Arturem Omarem (český olympionik v zápase), dojížděl jsem za ním i do Chomutova. A kdo ho trochu zná, ví, o čem tréninky s ním jsou,“ uvedl pro web organizace I AM Fighter Oláh.

Jak si Oláh proti Grznárovi povede, můžete sledovat v přímém přenosu v sobotu od 18 hodin na O2 TV Sport.