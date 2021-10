Poslankyně Eva Fialová (ANO) pro Romea.cz: Nadále budeme podporovat neziskový sektor, který v integraci Romů hraje významnou roli

Eva Fialová (FOTO: Facebook Evy Fialové)

Hnutí ANO chce podporovat neziskový sektor, který hraje významnou roli v integraci Romů. Chtějí také posílit bytový fond obcí a dostupnost sociálního bydlení nebo více podpořit vzdělání i skrze stipendia. V předvolebním rozhovoru to pro zpravodajský server Romea.cz uvedla poslankyně hnutí ANO Eva Fialová. Podle ní existuje problém se zneužíváním sociálních dávek, výše dávek, které jsou zneužívány však nelze jednoduše vyčíslit. Jako důležitý bod svého programu považuje ANO dostupné bydlení.

Jaké má vaše strana ve volebním programu návrhy na zlepšení integrace Romů?

Nadále budeme podporovat neziskový sektor, který v integraci Romů hraje významnou roli. Jak bylo již zmíněno, chceme posílit bytový fond obcí a dostupnost sociálního bydlení, více podpořit vzdělání i skrze stipendia. Zároveň ale nelze z žádného člověka, či skupiny obyvatel sejmou osobní odpovědnost.

V sociálně vyloučených lokalitách je dlouhodobě volební účast nízká. Čím si to vysvětlujete?

Nízkou účast si můžeme vyložit řešením aktuálních problémů každodenního života a politice nepřikládají takovou váhu, protože si nemyslí, že vyřeší jejich momentální problém.

Máte na svých kandidátkách nějaké Romky nebo Romy? Proč ano nebo proč ne?

Ano, na našich kandidátkách se Romky a Romové objevují, zejména na komunální úrovni. Etnická příslušnost ale nemůže hrát roli při výběru kandidátů v jakémkoli slova smyslu.

Některé strany mluví o tzv. zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Souhlasíte s tím, že takový problém existuje? Jsou sociální dávky nějak masivně zneužívány? Pokud ano, v jakém finančním objemu?

Souhlasím s tím, že takový problém existuje a za zneužívání je považováno i to, že prostředky, které jsou vypláceny pro vzdělávání dětí, jsou použity na platbu nájemného nebo na jiné potřeby rodiny. Dalším příkladem je využívání podpory státu v době nezaměstnanosti a současně práce v šedé zóně ekonomiky, způsobené velkou měrou jednotlivých exekucí. Z tohoto hlediska není možné přesně určit finanční objem jak přínosů pro státní pokladnu v podobě odvodů, tak objem financí, který stát vyplácí neoprávněně.

V jaké souvislosti a koho označujete slovem nepřizpůsobiví? Pokud tento výraz nepoužíváte, zdůvodněte prosím proč?

Tento pojem by neměl být používán v souvislosti s označením člena určité skupiny obyvatelstva. Je často vnímán v negativním slova smyslu u osob, které odmítají své povinnosti.

Ceny nemovitostí a pronájmů neustále rostou a i pro běžné rodiny se stává bydlení nedostupné. Je řešením výstavba sociálních bytů? Budete prosazovat zákon o sociálním bydlení?

Dostupnost bydlení se stala v posledních letech palčivým problémem celé společnosti. Proto chceme v následujících letech podpořit bytovou výstavu. Budeme realizovat státní bytovou výstavbu. Společně se soukromým sektorem budeme stavět nájemní bydlení, společně s obcemi dostupné bydlení nejen pro seniory ale i sociální bydlení pro potřebné.

Jakým způsobem chcete zabránit obchodu s chudobou?

Základem je snížit výši nájemného. Obchodníci s chudobou si účtují za nevyhovující bydlení horentní sumy a sociálně slabí nemají alternativu. Proto chceme investovat do sociálního bydlení ve vlastnictví jednotlivých obcí.

Ústavní soud zrušil tzv. bezdoplatkové zóny. Jaký máte na toto rozhodnutí názor? Budete prosazovat přijetí obdobného zákona v budoucnu?

Jednalo se o nástroj, který umožnil obcím v nejvíce problémových místech regulovat počet nově příchozích obyvatel. Toto rozhodnutí soudu musíme respektovat. Efektivnější než prosazovat podobný zákon se jeví spíše prevence, aby tato místa nově nevznikala a nerozšiřovala se. Nástrojem, jak toho dosáhnout, je opět investice do bytových fondů měst.

Uvažujete o tom, že by se uzákonila, tak jak je tomu i ve světě, povinná školní docházka do 18 let, která by zaručila, aby část dětí po základní školní docházce nekončila mimo vzdělávací systém?

Ne. Odpovědností rodičů je zajistit, aby dítě absolvovalo povinnou školní docházku. Zároveň se domníváme, že každý odpovědný rodič má na paměti blaho svého dítěte a chce mu dopřát co nejlepší budoucnost. Proto by ho měl motivovat, aby studoval i nad rámec základního vzdělání.

Díky našim poslancům se již do zákonů dala ustanovení, kdy odměna ze středoškolní praktické výuky již není započítávána do celkových příjmů rodiny, kdy i tento často malý příjem byl důvodem předčasného odchodu žáků ze vzdělávacího systému, kvůli ekonomické stabilitě celé rodiny.

Některé kraje, například Ústecký kraj, se v porovnání s ostatními kraji řadí ve vzdělanosti mezi podprůměrné. Jakým způsobem chcete zlepšit situaci v krajích, kde se dlouhodobě objevuje nižší počet absolventů středních a vysokých škol?

Tyto kraje mají velké procento žáků s neúplným základním vzdělání, kdy povinná školní docházka je ukončena v 7. nebo 8. třídě. Je tedy velice obtížné bez potřebných znalostí dostudovat střední a vysokou školu. Reforma školství by tedy měla více flexibilně reagovat potřebám pracovního trhu, aby absolventi měli uplatnění hned po dokončení studia. Je žádoucí navázat spolupráci s místními podnikateli, aby praxe mohla být vykonávána přímo u budoucího zaměstnavatele.

Jaký je váš názor na cílenou podporu vzdělání romských studentů? Konkrétně například stipendia pro romské středoškoláky nebo vysokoškoláky? Popřípadě, jak zvýšit vzdělanost Romů a Romek v České republice?

Podpora studentů je všeobecně důležitá. Každé nadané dítě by mělo být ve svém studiu podporováno formou prospěchového stipendia. Cílená podpora by měla mít předem definovaná pravidla a musí být zajištěna dostatečná transparentnost výběru daného studenta.

Jaké konkrétní kroky by se měly ve vládě během následujícího volebního období udělat, aby se stát dostatečně připravil na hrozbu další vlny koronaviru či jiné pandemie v blízké budoucnosti?

Vláda je dnes mnohem lépe připravena než v minulosti. Máme dostatečné zásoby ochranných pomůcek, vláda je v případě nutnosti připravena obnovit plošné testování studentů i zaměstnanců. Stále ale opakujeme, že nejlepší ochranou proti nemoci covid -19 je očkování. K tomu se snažíme všechny občany motivovat.

Dovolujeme si připomenout, že úplně prvním očkovaným v ČR byl premiér Andrej Babiš, který tak chtěl ukázat všem našim občanům, že se není třeba vakcíny obávat.

Jak by mělo podle vás probíhat očkování? Mělo by být například povinné? Pro všechny nebo jen pro určité profese, které běžně přicházejí do kontaktu s širší skupinou lidí?

Očkování by mělo být vždy dobrovolné.

Jakým způsobem chcete přistupovat k očkování v sociálně vyloučených lokalitách? Plánuje se větší osvěta k vakcinaci nebo i přímá terénní sociální práce, která by motivovala její obyvatelé se očkovat?

Očkovací centra jsou rozmístěna po celé republice. Vznikla i očkovací místa bez předchozí registrace. Jednotlivé kraje zřídili své mobilní očkovací vozy čí očkobusy, které vyjíždějí v současné době i do vyloučených lokalit čí i na různé kulturní a společenské akce. V každé vyloučené lokalitě působí některá z neziskových organizací, která by mohla sehrát roli osvětovou.