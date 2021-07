PREMIÉRA: „Česko by mělo mít romského zmocněnce pro lidská práva. Mohl by lépe kontrolovat, za co jsou utráceny evropské peníze,“ říká Gabriela Hrabaňová

Pozvání do dnešního rozhovoru přijala ředitelka Evropské sítě romských organizací ERGO Network Gabriela Hrabaňová. „Máme tu milióny peněz z evropských fondů na podporu romské integrace, o kterých ani nevíme, jestli mají správný dopad,“ uvádí Gabriela Hrabaňová v rozhovoru pro ROMEA TV. Jak se efektivně čerpají peníze na podporu romské integrace a kdo by měl být jejich kontrolním mechanismem? Jsou v Evropském parlamentu čeští poslanci, kteří se přidali ke skupině poslanců proti rasismu? Nejen na to vám dnes ve 20:00 odpoví Gabriela Hrabaňová.