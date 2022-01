VIDEO: „Domácí násilí zažívá ve vyloučených komunitách každá druhá Romka,“ říká Ingrid Kosová

„Násilí na ženách je v romských komunitách mnohem větší problém než u majoritní společnosti. Je nejen častější, ale i agresivnější. Často končí i krví. Problém je, že se o tom skoro vůbec nemluví,“ říká předsedkyně sdružení Quo Vadis Ingrid Kosová.

Z průzkumu, který před šesti lety zveřejnila její organizace, vyplývá, že fyzické násilí zažívá ve vztahu dokonce každá druhá Romka z vyloučené lokality. Zkušenost s násilím psychickým mají pak podle studie všechny romské ženy. Do průzkumu se zapojilo přes 200 žen z padesáti vyloučených lokalit na území Banskobystrického kraje.

„Mnoho Romek si kolikrát vůbec neuvědomuje, že v jejich partnerském vztahu dochází k násilí. A jsou mezi ni dokonce i integrované ženy. Považují to za normální, protože vyrůstaly v prostředí, ve kterém bylo domácí násilí běžné a zažily ho i jejich matky,“ dodává v rozhovoru pro ROMEA TV Kosová.

Podle ní si stále mnoho lidí dodnes myslí, že za násilí si žena může i sama. „Třeba kvůli tomu, že provokovala nebo se nechovala podle představ svého partnera. Někteří se taky domnívají, že násilí páchají jen muži, kteří to nemají v hlavě úplně v pořádku. To by pak ale znamenalo, že každý čtvrtý nebo pátý muž je nějakým způsobem mentálně hendikepovaný. Což samozřejmě není pravda,“ doplňuje.

V Česku se podle průzkumů setká s domácím násilím každá třetí žena a každý čtrnáctý muž. Na policii se ale obrátí jen jedna z deseti obětí. K ukončení násilí páchaného na ženách vyzval na novoroční mši ve Svatopetrské bazilice papež František, podle něj jsou takové činy urážku Boha.