PREMIÉRA: Kdo je odpovědný za rasistické pokřiky a který fotbalový klub podporují nejagresivnější fanoušci

Dnešní rozhovor ROMEA TV je věnován fanouškovskému násilí. Hostem Patrika Bangy je podplukovník Jakub Schoř, který v rozhovoru vysvětluje, jak policie řeší konflikty na stadionech, kdo by měl být odpovědný za rasistické pokřiky a který sportovní klub podporují nejagresivnější fanoušci.„Je to jednoznačně Slavia Praha. Je to dané výsledky klubu a nárůstem fanoušků. Nezdráhají se cestovat do Ostravy a tam napadnout místní fanoušky nebo služební vozidlo klubu. Vyjíždí ve velkých počtech,“ přibližuje problematiku agrese na fotbalových utkáních Jakub Schoř v rozhovoru pro ROMEA TV.V rozhovoru se také Patrik Banga zeptal, kdo by měl na stadionech nést odpovědnost za rasistické pokřiky a v jakém případě lze fanouškovské povzbuzování označit za projev rasismu.„Prevence by měla být na klubech samotných. Měly by se svým fanouškům snažit vysvětlit, že nebudou podporovat žádná rasistická hesla,“ říká Schoř v rozhovoru pro ROMEA TV.