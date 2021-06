VIDEO: "Školní učebnice jsou plné stereotypů – Romové neumí jen zpívat a tančit," říká Tomáš Ščuka

Víc informací o Romech a méně stereotypů. Školní učebnice by mohly projít změnou. Na společném jednání na konci dubna se na tom dohodlo Ministerstvo školství s vydavateli učebnic a Muzeem romské kultury, které bude odborným garantem.

„Prezentace Romů ve školních učebnicích chybí. A pokud tam nějaké informace jsou, tak jsou obvykle zkreslené. V podstatě to odpovídá tomu, jak jsou Romové negativně zobrazováni v některých mainstreamových médiích,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV Tomáš Ščuka, jeden z autorů nedávného mezinárodního průzkumu, který se na zobrazování romské menšiny v učebnicích zaměřil ve dvacítce evropských zemí.

Právě z loňského výzkumu Romského vzdělávacího fondu, Rady Evropy a Institutu Georga Eckerta mimo jiné vyplynulo, že z 38 českých učebnic zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy se nějaká zmínka o Romech objevila jen v 11 publikacích. Většina textů pochází z učebnic dějepisu a souvisejí s tématem druhé světové války a holocaustu.

Podle Ščuky by se ale Romové měli v učebnicích objevovat i v souvislosti s jinými tématy, hlavně těmi aktuálními. „Romové – to není jen historie a dějiny. Je důležité zvýšit potenciál, kde by Romové mohli být v učebnicích zmíněni,“ upozornil Ščuka v rozhovoru pro ROMEA TV. Dodal taky, že i z tohoto důvodu není podle něj dostačující, aby odborným garantem bylo jen Muzeum romské kultury v Brně. Ščuka apeluje, aby se na změně podílela taky odborná skupina, která by vznikla pod ministerstvem školství a kterou by tvořili romští odborníci na různá témata.

Muzeum romské kultury má už více než deset let posuzovat učebnice z hlediska romské tematiky. Ale jak pro Seznam Zprávy řekla ředitelka Muzea Jana Horváthová, v posledních pěti letech jim na posudek nepřišla ani jedna učebnice. „Pokud taková spolupráce posledních pět let nefunguje, tak si kladu otázku, do jaké míry ministerstvo školství jako hlavní gestor vzdělávací politiky přistupuje k těmto ne romským tématům, ale celospolečenským tématům.

To, aby byly informace v učebnicích uvedené na pravou míru, není totiž jen v zájmu romských dětí, ale všech. Dobré mezilidské vztahy jsou prioritou celé společnosti. Pokud se tedy bavíme o demokratické společnosti,“ vysvětluje Ščuka. V rozhovoru pro ROMEA TV taky dodal, že vydavatelé učebnic jsou na spolupráci, která by vedla ke změně informací o Romech, připraveni.