VIDEO: "Odvolání mě mrzí, za celou dobu k mé práci nepadla jediná výtka," říká Zuzana Kumanová

ROMEA TV přináší rozhovor s etnografkou a historičkou Zuzanou Kumanovou, nedávno odvolanou státní tajemnicí slovenského Ministerstva kultury, Romkou s dosud nejvyšším postavením ve státní sféře.

„Předsedkyně strany Za ľudí Veronika Remišová se se mnou osobně setkala dva dny před odvoláním a oznámila mi, že budu odvolaná a nahradí mě místopředsedkyně strany Viera Leščáková, i přesto, že jsme neměly žádný spor a ani nebyly žádné výhrady vůči mé práci,“ říká v rozhovoru pro ROMEA TV Zuzana Kumanová.

Žádné konkrétní důvody k odvolání Kumanové však sděleny nebyly. „Omezila se na to, co následně komunikovala veřejnosti, že je v její kompetenci vyměnit státního tajemníka,“ řekla v rozhovoru pro ROMEA TV Kumanová.

Proč k odvolání došlo? Bylo výsledkem politických her ve straně Za ľudí? Co se jí za deset měsíců ve funkci podařilo prosadit a co už nestihla? Jak vnímá možnosti Romů uspět v nejvyšší politice? Jarmila Balážová se na to dnes zeptá Zuzany Kumanové, vyznamenané v roce 2019 tehdejším prezidentem Andrejem Kiskou.