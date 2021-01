Při novoročním požáru ubytovny v Kutné hoře zemřela jedna žena. Mnoho lidí nabídlo pomocnou ruku a vlna solidarity se zvedla také mezi místními Romy

Požár ubytovny v kutnohorském Sedlci (FOTO: HZS Středočeského kraje)

Novoroční požár ubytovny v kutnohorském Sedlci připravil o střechu nad hlavou přibližně čtyři desítky lidí a způsobil smrt jedné starší osoby. Příčina požáru je zatím neznámá a případu se intenzivně věnuje policie. Požár vznikl ve večerních hodinách, a zastihl obyvatele, převážně Romy, nepřipravené.

Někteří vyskakovali před ohněm z okna, jiní podle svědků vyběhli v panice ven bosi, nebo jen v tom, co měli na sobě. Podle starosty Kutné Hory, Josefa Viktory byli lidé přesunuti do sportovního areálu Klimeška, kde se nachází i ubytovací zařízení. Město, podle starosty, pracuje intenzivně na tom, aby se mohli lidé co nejdříve navrátit do normálního života a měli co nejdříve adekvátní náhradu bydlení.

ÚČET PRO FINANČNÍ DARY č. ú. 8248-444212389/0800,

IBAN: CZ2508000082480444212389;

BIC: GIBACZPX;

var. symbol: 52132321

do poznámky uvést „Ubytovna Sedlec“. Dary budou použity pro zajištění potřeb obyvatel ubytovny.

Mnoho lidí nabídlo pomocnou ruku a vlna solidarity se zvedla také mezi místními Romy, kteří podpořili postižené požárem. „Velký dík patří všem, kteří se do sbírky zapojili. Obrovská vlna solidarity se zvedla také v místní romské komunitě. Například Tomáš Slavík a Josef Koňak organizovali sbírku přes sociální sítě a vybrané věci postupně přiváželi. Děkujeme také rodině Ladislava Pešty a všem dalším anonymním dárcům,“ řekla pro Kutnohorský deník Alžběta Brychtová z Nadace Dítě a kůň.

Zastupitelstvo Kutné Hory mělo dnes, 6. ledna schůzi, na které se řešila pomoc rodinám zasaženým tímto požárem. „Hned, jak jsem se dozvěděl, že tam hoří, dorazil jsem na místo a společně se správci sportovní haly Klimeška jsem poškozeným zařídil dočasné ubytování. Tímto bych chtěl správcům sportovní haly poděkovat za rychlou součinnost,“ řekl pro server Romea.cz starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Náhradní ubytování pro lidi postižené požárem v Kutné Hoře (FOTO: Alžběta Brychtová)

„Lidem, kteří teď dočasně bydlí v ubytovacím zařízení sportovní haly Klimeška, bylo zajištěno ošacení, dostávají třikrát denně jídlo a snažíme se jim pomoci vyřizovat doklady a další věci, o které během požáru přišli,“ uvedla pro Romea.cz Brychtová a také dodává, že rodině pozústalé byla zajištěna i duchovní podpora, která je v těchto těžkých časech také důležitá.

Město v tiskové zprávě ze 4. ledna děkuje všem lidem, kteří pomohli a pomáhají postiženým obyvatlům zvládnout tuto situaci. Děkuje také všem záchranným složkám a také Alžbětě Brychtové z Nadace Dítě a kůň, která se již dlouhou dobu věnuje práci s lidmi, kteří obývali tuto ubytovnu.

Občané a firmy, kteří by chtěli přispět na účet města jakoukoli finanční částkou, mohou tak učinit na účet měst (viz rámeček).