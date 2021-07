Případ smrti Stanislava Tomáše: Právník podal žádost o další pitvu už na konci června. Vyvracíme dezinformace, které šíří tzv. lajfkaři

Pietní místo v Teplicích (FOTO: Petr Zewlakk Vrabec)

Kolem případu smrti Stanislava Tomáše existuje celá řada dezinformací, které kolují po internetu a které se šíří pomocí různých živých vysílání na sociální síti Facebook. Někteří Romové a Romky mohli kvůli tomu nabýt dojmu, že případu není věnována dostatečná pozornost a rodině se nedostává odpovídající pomoci.

Konexe začaly pomáhat rodině Stanislava Tomáše

V neděli 20. 6. 2021 přes den začalo na sociálních sítí kolovat video, na kterém byl vidět policejní zákrok proti Stanislavu Tomášovi v Teplicích. V neděli večer video zveřejnil zpravodajský server Romea.cz, v pondělí ráno pak vznikla i anglická verze článku a jejím prostřednictvím se zpráva rozšířila i do zahraničních médií.

Vynechme nyní, jak o kauze referovala média, jaké byly reakce politiků a co říkala nebo neříkala policie. Soustřeďme se na to, jak se do kauzy zapojily neziskové organizace nebo tzv. lajfkaři.

Už v pondělí byl na místě tragédie Jozef Miker a Miroslav Brož z organizace Konexe. Zapálili svíčky a společně s novinářkou Sašou Uhlovou se jim podařilo najít sestru Stanislava Tomáše, Simonu Tomášovou. Zároveň Miroslav Brož oslovil právníka Maroše Matiaška a ten 24. 6. 2021 převzal právní zastupování rodiny. O zajištění právního zastoupení pro rodinu jednal s organizací ERRC od počátku i ředitel Romanonetu Michal Miko. Výsledkem bylo, že ERRC za pomoci neziskových organizací v ČR najalo jako právníka Maroše Matiaška.

Rodině se do této chvíle dostávalo profesionální pomoci a podařilo se pro ni zajistit kvalitního právníka, jehož náklady možná na několik let bude financovat zkušená mezinárodní organizace, za kterou jsou léta právní pomoci Romům po celém světě.

Brož s Mikerem zároveň začali pomáhat za podpory neziskových organizací, jako je Romodrom, ROMEA, Romanonet, Slovo 21, Awen Amenca, Amnesty International ad., se zařizováním pohřbu.

Roma Luma a lajfkaři na scéně

Případ však doslova otřásl celou romskou komunitou a nebylo tedy divu, že se stal tématem i pro tzv. lajfkaře (viz box). Pokud by zůstalo pouze u vysílání, asi by tento článek nevznikl, ale někteří z nich se snažili kontaktovat paní Simonu, nabízeli jí svou neodbornou pomoc, dávali jí různé nesmyslné rady a také do světa vypouštěli různé dezinformace.

FENOMÉN TZV. LAJFKAŘŮ Významný fenomén live vysílání na sociální síti Facebook, který je populární především mezi chudšími Romy. Lajfkaři jsou romští influenceři, kteří ve svých častých vysíláních vyjadřují své názory na současné dění týkající se především Romů. Mezi lajfkaři dochází k různým hádkám, vzájemnému obviňování, protože nedílnou součástí jejich činnosti jsou i tzv. sbírky na pomoc různým Romům a Romkám. V této pomoci a ve sbírkách si totiž konkurují.

Je nutné, aby zde zaznělo, že každou pomoc a aktivitu v tomto případě je dobré pochválit, ale stejně jako každý nemůže provádět operaci mozku, tak ani pomoc v takovýchto případech nemohou provádět amatéři.

V sobotu 26. 6. se lidem kolem nově vznikající politické strany Roma Luma podařilo ovládnout pietní shromáždění v Teplicích, které sice ještě moderoval Jozef Miker, ale Miroslav Brož, který chtěl zabránit živému vysílání jednoho z lajfkařů se sestrou zemřelého Stanislava Tomáše Simonou, se pro ně stal nepřítelem číslo jedna. Zanedlouho se totéž stalo i Jozefu Mikerovi nebo faráři Mikuláši Vymětalovi.

Lidé kolem Roma Luma a David Mezei o nich začali šířit nepravdivé a zavádějící informace. Začali napadat neziskové organizace, že rodině nepomáhají. Mikuláše Vymětala, který již několik let pomáhá chudým Romům, označili za falešného faráře, Brožovi a Mikerovi začali někteří Romové na sociálních sítích na základě těchto nepravdivých informací vyhrožovat. Zároveň začali tvrdit, že právník ani nikdo další rodině Stanislava Tomáše nepomáhá.

Nebyla to pravda.

Miroslav Brož za podpory neziskových organizací zařizoval pro Simonu Tomášovou různé dokumenty, sjednal pohřební službu, zajistil převoz těla z mrazáku soudního lékařství do mrazáku pohřební služby. Společně se Simonou oba navštívili 2. 7. 2021 hřbitov, kde paní Simona nemohla najít hrob, který nakonec vypátrali s pomocí mapky z kanceláře pohřební služby. Navštívili společně kameníka, pohřební službu a Simona Tomášová zaměstnancům předala oblečení do rakve, které pro Stanislava pořídila. Řešili vydání úmrtního listu, zařízení pohřebného a podobně.

Mezitím však David Mezei burcoval své příznivce, aby mu posílali peníze, které použije pro své ubytování v hotelu v Teplicích, aby mohl být přímo na místě a "konečně začít případ řešit", protože, jak nepravdivě tvrdil, neziskové organizace jsou domluvené s policií a chtějí celý případ zamést pod koberec.

Simonu Tomášovou kontaktovali lidé kolem politické strany Roma Luma, kteří si od ní nechali pro Mezeie a pro další lidi podepsat plné moci, že jí budou pomáhat ve věci příprav pohřbu a komunikace s právníkem. Takovou plnou moc Miroslav Brož ani Jozef Miker podepsanou neměli. Simoně Tomášové pomáhali bez ní.

Simona Tomášová v rukou Davida Mezeie

V týdnu, kdy byly státní svátky (5. a 6. července), dorazil do Teplic David Mezei a Simonu Tomášovou zcela ovládl. Živě vysílal například dramatické video o tom, jak se Simonou jedou na hřbitov a pátrají po neoznačeném hrobu, který ale už dávno před tímto vysíláním Simona objevila s Miroslavem Brožem. Pak hledali tělo, které ale bylo na pohřební službě, kam Brož s Tomášovou odnesli i oblek do rakve. Zmatená Tomášová nedokázala Mezeiovi oponovat a ten nalomil i její důvěru v právníka Maroše Matiaška.

Vše vyvrcholilo živě vysílaným telefonátem Maroši Matiaškovi, ve kterém David Mezei doslova na právníka křičí, že nic nezajistil. Byla to lež. O tom, že právník nepodal trestní oznámení ani nezažádal o repitvu, David Mezei dokonce vysílal přímo z prostor Českého helsinského výboru, kam tito lidé přijeli za ředitelkou Lucií Rybovou. Český helsinský výbor totiž založil sbírkový účet na podporu rodiny Stanislava Tomáše. Finanční prostředky mají být použity například i na pohřeb. A ten měli zajišťovat lidé, kterým Simona Tomášová podepsala plnou moc.

Jediným mediálním výstupem ze schůzky Davida Mezeie, lidí kolem Roma Luma na jedné straně a ředitelkou ČHV Lucií Rybovu, ředitelem Romodromu Nikolou Taragošem a ředitelem Romanonetu Michalem Mikem je silně zavádějící video (živé vysílání) Davida Mezeie. V něm Mezei například tvrdí, že se účastníci schůzky dohodli, že Miroslav Brož, Jozef Miker a Mikuláš Vymětal, tedy lidé, kteří jako první Simoně Tomášové začali pomáhat, nebudou dále v celé kauze figurovat. Představitelé neziskových organizací, které se schůzky účastnili, však takovou interpretaci na dalším interním jednání s dalšími neziskovými organizacemi odmítli. Veřejně však informace Davida Mezeie ředitelka ČHV Lucie Rybová a nikdo další nikdy nedementovali. Což byla velká chyba.

Právník podal trestní oznámení i žádosti o repitvu

Pojďme tedy vyvrátit ty dezinformace, které nejvíce poškozují celý případ.

Trestní oznámení na GIBS právník rodiny Maroš Matiaško podal už 28. 6. 2021. Zároveň podal na GIBS i první žádost o repitvu.

Trestní oznámení na GIBS právník rodiny Maroš Matiaško podal už 28. 6. 2021 a informovalo o něm i ERRC. Zároveň podal na GIBS i první žádost o repitvu. A to z důvodu, že je to pouze GIBS, kdo může nestranně prošetřit podezření z vážného pochybení při zákroku policistů. A V dalším týdnu právník podal novou žádost o repitvu, které ale GIBS nevyhověl kvůli tomu, že nevede ve věci trestní řízení s odkazem, aby bylo požádáno Krajské ředitelství PČR v Ústí nad Labem. Právník, i když postup GIBS se nezdá být správný, tedy ve čtvrtek 8. 7. 2021 podal již třetí žádost o repitvu na policii v Ústí nad Labem. Není tedy pravdou, že nebylo zažádáno o repitvu!

Je logické, že laici se v těchto právních záležitostech nemohou vyznat, a tak mohly dezinformace, které se šířily, vzniknout ne ze špatného úmyslu. Nicméně právě tato neodborná pomoc, která bohužel dále pokračuje, může mít za následek, že celý případ skončí do ztracena. Právník nemůže zastupovat někoho, kdo v něj nemá důvěru.

Představa, že komerčního právníka či právničku v kauze, která může trvat několik let a může skončit i u Evropského soudu pro lidská práva, budou platit "kluci z Roma Luma", je naivní. Náklady na takový případ mohou být vysoké a bez silné mezinárodní organizace, jako je například ERRC a odbornosti, nelze případ dovézt do zdárného konce, což si určitě všichni zainteresovaní přejí.

Nechme tedy konečně pracovat na případu profesionály a nebraňme profesionální pomoci v případu, který se dostal na titulní stránky světových médiích.