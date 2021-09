Ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák: Bezdoplatkové zóny jsme jako řešení nikdy nepropagovali, opatření situaci nezlepšovalo

Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Davida Beňáka tzv. bezdoplatkové zóny nezlepšovaly situaci v sociálně vyloučených lokalitách. Uvedl to v rozhovoru pro první romskou internetovou televizi ROMEA TV. Zóny v pondělí svým rozhodnutím zrušil Ústavní soud (ÚS). Vyhověl tak návrhu skupiny 17 senátorů, kterým se zabýval čtyři roky.

"Jako odbor sociálního začleňování jsme nikdy tento nástroj nepropagovali. Z tohoto nástroje se stal bič na konkrétní občany, kteří jsou označováni mnohými politiky za nepřizpůsobivé, ale vůbec nikam to nevedlo a nepomáhalo to řešit špatnou situaci," řekl v rozhovoru pro ROMEA TV ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák.

"Domníváme se, že to nebyla správná cesta a Ústavní soud jednoznačně řekl, že to je neoprávněný zásah do lidských práv a o tom jsme my byli přesvědčeni od počátku," dodal David Beňák.

Beňák se dívá skepticky k návrhu ministryně Jany Maláčové na vyvlastnění ubytoven pro chudé. "Nejsem právník, ale nedokážu si to úplně představit. Pokud ten člověk podniká legálně, tak i on má své práva. K vyvlastnění by musel existovat jednoznačně deklarovaný veřejný zájem," dodal v rozhovoru David Beňák.